PJ: mulher apanhada por burlas com bilhetes e telemóveis

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, procedeu ao cumprimento de um mandado de busca domiciliária, no concelho de Palmela, no âmbito de um inquérito que investiga a prática dos crimes de burla através de meio informático.

Operação Showbiz: suspeita burlava através das redes sociais

De acordo com os elementos apurados até ao momento, no período compreendido entre 2023 e a atualidade, a suspeita terá aderido a um plano destinado a burlar diversas pessoas através das redes sociais, com o propósito de receber montantes monetários que não lhe pertenciam e, assim, obter enriquecimento ilegítimo.

Para o efeito, recorria a diversos esquemas fraudulentos, designadamente através da publicação de anúncios de venda de bilhetes para concertos, festivais e eventos desportivos, bem como a venda de telemóveis, alojamentos para férias e até selos promocionais de hipermercados.

Estes anúncios eram divulgados sobretudo nas redes sociais, recorrendo à criação e utilização de múltiplos perfis falsos, tendo esta atuação lesado dezenas de vítimas de norte a sul do país.

No decurso da investigação, foi possível identificar o rasto digital e financeiro da presumível autora, que foi constituída arguida.

No âmbito da operação policial “Showbiz”, foi apreendido equipamento informático, identificado como tendo sido utilizado na alegada prática das burlas.

A investigação prossegue agora com a análise dos elementos recolhidos, visando o integral esclarecimento dos factos e identificação de outras eventuais vítimas.