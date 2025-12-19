Última chamada para as prendas de Natal: estas ideias ainda chegam a tempo!
Entre a correria do dia a dia, o trabalho e os compromissos familiares, há sempre quem deixe a compra das prendas de Natal para a última hora. Para os incuráveis, temos algumas ideias, para graúdos e miúdos, que chegam mesmo a tempo da consoada.
Comprar presentes em cima do Natal pode parecer stressante, mas não tem de ser um problema. Aliás, por vezes, estas compras de última hora acabam por ser mais práticas e objetivas, focadas em produtos úteis e versáteis.
O segredo está em apostar em ideias simples, mas eficazes, que não dependem de personalizações demoradas ou de longos prazos de entrega.
Hoje em dia, com a Internet e as compras online, ir para um centro comercial procurar a prenda ideal pode ser um erro, especialmente à medida que o Natal se aproxima e mais pessoas começam a sentir a pressão para encher o sapatinho.
Em poucos dias, podemos receber a prenda ideal: desde tecnologia a acessórios para a casa, passando por produtos de bem-estar e entretenimento. As opções são imensas e, de facto, pode escolher sem sequer sair de casa.
Ideias de prendas que ainda chegam a tempo do Natal
Samsung Galaxy Watch8
44 mm, Bluetooth, Galaxy AI, processador de 3 NM, assistente de saúde e sono, acompanhamento desportivo, garantia 3 anos + 1 ano extra, prata.
Anker Zolo Power Bank
Carregador portátil de 25.000 mAh e 165 W, três portas USB-C de 100 W máximo, para o carregamento de vários dispositivos.
Sony WF-C700N
Auriculares sem fio com Bluetooth, cancelamento de ruído, pequeno, leve e com conexão multiponto, IPX4, até 20 HR de autonomia, carregamento rápido, iOS e Android, preto.
Beats Solo 4
Auriculares Wireless Bluetooth on-Ear, compatíveis com Apple e Android, com bateria de até 50 horas - azul-ardósia.
Samsung Galaxy S25
256 GB com IA, Galaxy AI, 12 GB RAM, câmara 50 MP, Dual SIM, IP68, garantia da fabricante 3 anos + 1 ano extra, cor azul.
Kindle Scribe (2022)
Primeiro Kindle para leitura e escrita, com um ecrã Paperwhite de 10,2 polegadas e com uma resolução de 300 ppi, inclui lápis premium, 16 GB.
Krups Roma
Máquina de café super automática, moinho cónico de metal, com seleção e intensidade de café, a vapor, 2 bicos, inclui kit limpeza.
OutIn Nano
Cafeteira expresso elétrica portátil, cafeteira de viagem para campismo, cafeteira de carro auto-aquecido com USB-C, com café moído e cápsula NS para RV, caminhadas, escritório.
Moulinex Perfect Mix+
Liquidificadora com motor de 1200 W e copo de vidro de 2 l de capacidade.
Kenwood kMix
Motor com potência de 1000 w, de alta qualidade e resistência, tigela de aço inoxidável tem capacidade de 5 l e tampa anti-respingos, inclui um gancho de amassar, varetas para bater e misturador em forma K.
Moulinex Easy Fry XL Surface
2200 W, dupla resistência, cozedura uniforme, cesta larga, 10 programas automáticos, forno para pizas, design compacto, janela de exibição.
KLARSTEIN Vinhoteca
Frigorífico de vinho expositor de vinho e cerveja, pequeno painel de toque com porta de vidro, proteção UV, temperatura 5-18 °C.
Cozinha para crianças
Com 18 acessórios de comida e utensílios de cozinha de brinquedo, conjunto de chef de madeira para crianças pequenas com luzes e sons reais.
Comprar à última hora não é sinónimo de uma má prenda!
Deixar as compras de Natal para a última hora é mais comum do que parece. Com as ideias certas e opções que chegam a tempo, ainda é possível oferecer prendas úteis, agradáveis e com verdadeiro espírito natalício, sem stress e sem correrias desnecessárias.
Se tiver ideias de prendas originais, mas que cheguem a tempo da consoada, partilhe nos comentários!