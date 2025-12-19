Última chamada para as prendas de Natal: estas ideias ainda chegam a tempo!

Entre a correria do dia a dia, o trabalho e os compromissos familiares, há sempre quem deixe a compra das prendas de Natal para a última hora. Para os incuráveis, temos algumas ideias, para graúdos e miúdos, que chegam mesmo a tempo da consoada.

Comprar presentes em cima do Natal pode parecer stressante, mas não tem de ser um problema. Aliás, por vezes, estas compras de última hora acabam por ser mais práticas e objetivas, focadas em produtos úteis e versáteis.

O segredo está em apostar em ideias simples, mas eficazes, que não dependem de personalizações demoradas ou de longos prazos de entrega.

Hoje em dia, com a Internet e as compras online, ir para um centro comercial procurar a prenda ideal pode ser um erro, especialmente à medida que o Natal se aproxima e mais pessoas começam a sentir a pressão para encher o sapatinho.

Em poucos dias, podemos receber a prenda ideal: desde tecnologia a acessórios para a casa, passando por produtos de bem-estar e entretenimento. As opções são imensas e, de facto, pode escolher sem sequer sair de casa.

Ideias de prendas que ainda chegam a tempo do Natal

Samsung Galaxy Watch8 44 mm, Bluetooth, Galaxy AI, processador de 3 NM, assistente de saúde e sono, acompanhamento desportivo, garantia 3 anos + 1 ano extra, prata. Ver na Amazon

Anker Zolo Power Bank Carregador portátil de 25.000 mAh e 165 W, três portas USB-C de 100 W máximo, para o carregamento de vários dispositivos. Ver na Amazon

Sony WF-C700N Auriculares sem fio com Bluetooth, cancelamento de ruído, pequeno, leve e com conexão multiponto, IPX4, até 20 HR de autonomia, carregamento rápido, iOS e Android, preto. Ver na Amazon

Beats Solo 4 Auriculares Wireless Bluetooth on-Ear, compatíveis com Apple e Android, com bateria de até 50 horas - azul-ardósia. Ver na Amazon

Samsung Galaxy S25 256 GB com IA, Galaxy AI, 12 GB RAM, câmara 50 MP, Dual SIM, IP68, garantia da fabricante 3 anos + 1 ano extra, cor azul. Ver na Amazon

Kindle Scribe (2022) Primeiro Kindle para leitura e escrita, com um ecrã Paperwhite de 10,2 polegadas e com uma resolução de 300 ppi, inclui lápis premium, 16 GB. Ver na Amazon

Krups Roma Máquina de café super automática, moinho cónico de metal, com seleção e intensidade de café, a vapor, 2 bicos, inclui kit limpeza. Ver na Amazon

OutIn Nano Cafeteira expresso elétrica portátil, cafeteira de viagem para campismo, cafeteira de carro auto-aquecido com USB-C, com café moído e cápsula NS para RV, caminhadas, escritório. Ver na Amazon

Moulinex Perfect Mix+ Liquidificadora com motor de 1200 W e copo de vidro de 2 l de capacidade. Ver na Amazon

Kenwood kMix Motor com potência de 1000 w, de alta qualidade e resistência, tigela de aço inoxidável tem capacidade de 5 l e tampa anti-respingos, inclui um gancho de amassar, varetas para bater e misturador em forma K. Ver na Amazon

Moulinex Easy Fry XL Surface 2200 W, dupla resistência, cozedura uniforme, cesta larga, 10 programas automáticos, forno para pizas, design compacto, janela de exibição. Ver na Amazon

KLARSTEIN Vinhoteca Frigorífico de vinho expositor de vinho e cerveja, pequeno painel de toque com porta de vidro, proteção UV, temperatura 5-18 °C. Ver na Amazon

Cozinha para crianças Com 18 acessórios de comida e utensílios de cozinha de brinquedo, conjunto de chef de madeira para crianças pequenas com luzes e sons reais. Ver na Amazon

Comprar à última hora não é sinónimo de uma má prenda!

Deixar as compras de Natal para a última hora é mais comum do que parece. Com as ideias certas e opções que chegam a tempo, ainda é possível oferecer prendas úteis, agradáveis e com verdadeiro espírito natalício, sem stress e sem correrias desnecessárias.

Se tiver ideias de prendas originais, mas que cheguem a tempo da consoada, partilhe nos comentários!