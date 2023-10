Antestreia do Mercedes-Benz EQT no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico

O Mercedes-Benz EQT está em antestreia nacional no stand da Sociedade Comercial C. Santos, no Salão Automóvel Híbrido e Elétrico. O evento está a ser recebido pelo Centro de Exposições da Alfândega do Porto, e decorrerá até domingo, dia 15. Fomos espreitar a máquina.

O EQT da Mercedes-Benz é um monovolume compacto que combina a versatilidade e o nível de equipamento de alta qualidade do Classe T (o seu modelo irmão, com motor a combustão) com as vantagens da tração totalmente elétrica. Graças à grelha do radiador Black Panel, com estrela ao centro, e às alhetas do radiador dinamicamente desenhadas, o novo EQT é instantaneamente reconhecível como um membro da família elétrica da Mercedes-Benz.

A instalação protegida da bateria, na parte inferior do chassis, economiza espaço e confere um centro de gravidade favoravelmente baixo, assegurando a mesma versatilidade e funcionalidade interior do Classe T.

O EQT tem 4498 mm de comprimento, 1859 mm de largura e 1819 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2 716 mm. O modelo de cinco lugares oferece 640 litros de capacidade na bagageira.

Mais tarde, algures pelo final do ano, surgirá a versão Longo com uma distância entre eixos de 3100 mm, com 5 ou 7 lugares.

Qual a proposta da Mercedes para este EQT?

O motor elétrico do EQT tem uma potência máxima de 90 kW (122 cv) e um binário de 245 Nm. A bateria de iões de lítio localiza-se num local protegido contra colisões, na parte inferior do chassis, à frente do eixo traseiro, com uma capacidade útil de 45 kWh. A autonomia é de até 278 km (consumo combinado de 19,4 kWh/100 km).

O carregamento da bateria em wallboxes de 11 kW demora cerca de 4,5 horas. O Mercedes-Benz EQT pode ser carregado em 2h50 em wallboxes de 22 kW. Nas estações de carregamento rápido, a bateria de 45 kWh é carregada de 10% a 80% em 38 minutos com o carregador CC de 75 kW.

Com o sistema de entretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de série, com acesso a uma vasta gama de extras digitais da Mercedes me, o EQT estabelece padrões de conectividade no segmento dos monovolumes compactos. Os pontos fortes do MBUX incluem...

O software adaptativo;

O conceito de operação intuitiva através do ecrã tátil de 7 polegadas;

Os botões touch control no volante;

A integração do smartphone Apple Car Play e Android Auto;

O sistema mãos-livres via conexão Bluetooth:

O rádio digital (DAB e DAB +).

O MBUX está disponível, opcionalmente, com o sistema de navegação integrado e assistente de voz inteligente "Olá Mercedes".

Integrando Inteligência Artificial, o MBUX consegue aprender e adaptar-se. Por exemplo, graças às funções preditivas, o sistema pode antecipar o que o condutor quer fazer a seguir: se dirigir regularmente para um determinado lugar de estacionamento, esse destino é sugerido automaticamente assim que o sistema de navegação reconhece a rota. Com todas as informações sobre a rota disponíveis, tudo o que o condutor necessita de fazer é confirmar.

Este MBUX faz parte do equipamento de série de qualquer um dos três níveis de equipamento do modelo (Advance Plus, Premium e Premium Plus). Também de série em todos os patamares são sete airbags, assistentes de vento lateral, assistente ativo de travagem e assistente ativo de faixa de rodagem, entre outros.

O Mercedes-Benz EQT tem preços desde 49.699 euros.

Gama completa em exposição

O espaço, que antes recebia as novidades, confortavelmente, parece cada vez mais pequeno, à medida que a oferta do stand da Sociedade Comercial C. Santos cresce.

O Salão Automóvel Híbrido e Elétrico do Porto mostrará vários modelos da gama de automóveis de passageiros 100% elétricos da Mercedes-Benz: EQA, EQB, EQE, EQE SUV e EQS, bem como o híbrido plug-in Classe A 250 e. Para test-drive, estarão disponíveis EQA e EQE SUV.

A equipa da Sociedade Comercial C. Santos marcará, também, presença no stand da renovada smart, a acompanhar a estreia, em Portugal, do smart #1, um SUV de cinco lugares que oferece o habitáculo mais espaçoso dos 25 anos de história da marca.

Eletrificação levada a debate

A mais recente edição das SocTalks, conversas da Sociedade Comercial C. Santos sobre o setor, decorreu esta tarde no stand no certame.

Com o tema “Impacto da eletrificação no automóvel e na mobilidade”, contou com a presença de Rodrigo Ferreira da Silva (presidente da ARAN – Associação Nacional do Ramo Automóvel e vice-presidente do CECRA – Conselho Europeu do Comércio e da Reparação Automóvel), de Carlos Ferraz (diretor da mobilidade elétrica da PRIO), de João Moreira (gestor de frota da Living Tours) e de Álvaro Costa (especialista em mobilidade da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).

A mesa-redonda procurou clarificar não só as vantagens, mas também os desafios que a eletrificação automóvel representa no quotidiano de famílias e empresas.