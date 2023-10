Motociclista filmou-se a mais de 300 km/h na A3! Vídeo foi parar ao TikTok…

Em Portugal o limite de velocidade máximo é de 120 Km/h. No entanto, são muitos os que ultrapassam os limites, estando sujeitos a coimas. Um motociclista filmou-se a mais de 300 km/h na A3 e o vídeo foi parar ao TikTok.

Vídeo de moto a 310 km/h foi apagado do TikTok

O vídeo publicado na rede social TikTok terá sido gravado nas últimas duas semanas, mas foi entretanto apagado, segundo refere o Jornal de Notícias. De acordo com a informação, o motociclista circulava a mais 310 km/h na autoestrada 3 (A3), na zona de S. Mamede de Coronado, no concelho da Trofa.

Além da alta velocidade, o motociclista ainda fez algumas manobras perigosas, enquanto ultrapassa alguns condutores.

O JN sabe que a GNR, através do Comando Territorial do Porto, teve conhecimento da situação, que não será casual, e está a realizar diligências no sentido de identificar o autor das manobras. Para isso, também intensificou o patrulhamento naquela via, tendo em vista a monitorização e a prevenção de fenómenos ou incidentes que coloquem em causa a segurança e a ordem pública.