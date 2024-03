Radares de Velocidade! Onde estão “escondidos” até final do mês

Como é habitual a cada mês, a PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares móveis. Veja a lista de locais onde vão ser “escondidos” os radares de velocidade da PSP até final do mês de março.

AVEIRO

20/mar/24 14H00 Avenida da Universidade (Norte/Sul)- Aveiro 22/mar/24 08H00 Rotunda da General Costa Cascais- Aveiro 25/mar/24 14H00 Rotunda da General Costa Cascais- Aveiro 28/mar/24 08H00 Avenida da Universidade (Norte/Sul, junto Repsol)- Aveiro

BEJA

29/mar/24 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado

BRAGA

15/mar/24 16h00 Av. António Macedo, Braga 18/mar/24 08H30 Circular Urbana de Guimarães 20/mar/24 16H30 E.N14 - Vila Nova de Famalicão 22/mar/24 08H30 Circular Urbana de Guimarães 23/mar/24 15h00 Av. António Macedo, Braga 25/mar/24 14H00 Circular de Barcelos 25/mar/24 08H30 E.N14 - Vila Nova de Famalicão

BRAGANÇA

21/mar/24 08H00 Mirandela - Est Nac 15 22/mar/24 08H00 Bragança - Estrada de Vinhais

CASTELO BRANCO

18/mar/24 08H00 Alameda Europa - Covilhã 28/mar/24 08H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã 28/mar/24 08H30 Rua Luís Augusto Pinto Garcia - Castelo Branco

COIMBRA

22/mar/24 09H30 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra 29/mar/24 09H30 Rua da Boucinha/Vale Figueira - Coimbra 04/mar/24 09H00 Avª. Dr. Mário Soares - Figueira da Foz 21/mar/24 09H00 Avª. Dr. Francisco Sá Carneiro - Figueira da Foz 04/mar/24 09H00 Avª. Dr. Mário Soares - Figueira da Foz

ÉVORA

14/mar/24 14H30 E.N 18 - Bairro do Frei Aleixo, Évora 20/mar/24 14H00 Estrada Nacional 4, ao Gil, Estremoz 25/mar/24 14H00 Avª Rainha Santa isabel, Estremoz

FARO

15/mar/24 09H00 Avenida de Castro Marim - Vila Real de Santo António 19/mar/24 09H00 AV. V2 - Portimão 20/mar/24 09H00 Avenida de Castro Marim - Vila Real de Santo António 25/mar/24 09H00 Rua Almirante Cândido dos Reis - Tavira 27/mar/24 09H00 AV. V6 - Portimão

Guarda

15/mar/24 09H00 Via de Cintura Externa da Guarda - Guarda 16/mar/24 09H00 Avenida Monsenhor Mendes do Carmo - Guarda 27/mar/24 09H00 Avenida 25 de Abril - Guarda

LEIRIA

21/mar/24 09H00 Estrada da Nazaré, Km 14 - Marinha Grande

LISBOA

15/mar/24 14H00 IC.2 - Santa Iria de Azóia 21/mar/24 10H00 Estrada dos Salgados / Av. Conde Castro Guimarães 25/mar/24 08H30 Estrada Nacional 250 - Baratã - Algueirão 26/mar/24 08H30 Av. da República , Oeiras - Sentido Poente / Nascente 26/mar/24 13H30 E N 249-3 , Porto Salvo - Sentido Norte / Sul 27/mar/24 09H00 A.2 - Ponte 25 de Abril - Almada

PORTALEGRE

15/mar/24 11H00 Avenida de Badajoz - Portalegre 19/mar/24 14H00 Avenida de Badajoz - Elvas 27/mar/24 16H00 Avenida de Badajoz - Portalegre

PORTO

19/mar/24 08H00 R. Gomes Amorim C/R. de Escudeiro - P Varzim 20/mar/24 15H00 Av. Dr. Mário Soares c/ R. do Taralhão – Gondomar 25/mar/24 16H00 R. de Salgueiros 611 - V N Gaia 26/mar/24 08H00 Est. Circunvalação 14772 – Matosinhos 28/mar/24 15H00 Av. da Boavista 4545 – Porto 29/mar/24 08H00 Av. Dr. Ant. Guimarães c/ R Pinto de Araújo - Matosinhos

SANTARÉM

19/mar/24 08H00 Barreira Alva - Torres Novas 22/mar/24 08H00 Rua Dr. Joaquim Fransisco Alves - Ourém 22/mar/24 16H30 Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - Entroncamento

SETÚBAL

15/mar/24 09H30 Circular Externa - Montijo 18/mar/24 08H30 Estrada Nacional 10 - KM 42,3 - Setúbal

VIANA DO CASTELO

21/mar/24 10H00 Rua Agostinho José Taveira - Ponte de Lima 23/mar/24 10H00 Avenida do Meio - Areosa - Viana do Castelo

VILA REAL

15/mar/24 08H30 R. D. António de Medeiros - Chaves 20/mar/24 14H00 Avenida Aureliano Barrigas - Vila Real 27/mar/24 08H00 Avenida da Europa - Vila Real 27/mar/24 14H00 Av. Bracara Augusta - Chaves

VISEU

19/mar/24 14H00 Avenida Engº. Nobre da Costa - Viseu 27/mar/24 10H00 Avenida D. Egas Moniz - Lamego 27/mar/24 14H00 Avenida Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu

AÇORES

15/mar/24 16H00 Tronqueiras, Cabo da Praia, Concelho da Praia da Vitória. 23/mar/24 08H00 Estrada Dr. Marcelino da Costa Moules, freguesia das Cinco Ribeiras, Concelho de Angra do Heroismo. 24/mar/24 08H00 Grota do Vale, Freguesia da Ribeirinha, Concelho de Angra do Heroismo.

MADEIRA

14/mar/24 16H00 Rua 5 de Outubro - Concelho do Funchal 15/mar/24 16H00 VR-1 Km 9.4 Este-Oeste – Concelho de Câmara de Lobos 18/mar/24 08H00 VR1 Santa Catarina 33.3 Junto Hotel Albatroz - Concelho de Santa Cruz 21/mar/24 09H00 Rua Eng. Santos Costa - Concelho de Machico