Medidas de Trump contra elétricos prejudicarão mais os concorrentes do que a Tesla, diz Musk

O potencial regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América (EUA) poderá resultar num retrocesso em matéria de carros elétricos. Contudo, caso seja eleito, as medidas que aplicar contra os modelos eletrificados prejudicarão mais as concorrentes do que a Tesla, na perspetiva de Elon Musk.

Na teleconferência na qual relatou a sua margem de lucro mais baixa em mais de cinco anos, Elon Musk, o diretor-executivo da Tesla, disse que a potencial eliminação do apoio aos veículos elétricos por parte do candidato presidencial norte-americano Donald Trump prejudicaria mais as outras fabricantes de automóveis do que a sua empresa.

Seria devastador para os nossos concorrentes e prejudicaria um pouco a Tesla, mas a longo prazo provavelmente ajudaria a Tesla; este seria o meu palpite.

Apoiado por Elon Musk, o ex-Presidente e candidato republicano à Casa Branca tem criticado as políticas relacionadas com os veículos elétricos que a administração de Joe Biden tem aplicado, e já afirmou que irá "acabar com o mandato dos veículos elétricos", caso chegue ao cargo.

Segundo Elon Musk, citado pela Reuters, "o valor da Tesla é principalmente a autonomia", dando a entender que as outras coisas são secundárias, se a tivermos em conta.

Elon Musk e o apoio a Donald Trump

Conforme recordado pela Reuters, Elon Musk anunciou apoiar Donald Trump pouco depois do aparatoso ataque contra o candidato, durante um comício, este mês. Apesar de ter negado uma informação que afirmava que ele se comprometia a doar 45 milhões de dólares por mês ao também ex-Presidente dos EUA, o empresário disse que tinha criado um comité de ação política.

O apoio de Elon Musk a Donald Trump criou alguma confusão entre os entusiastas da Tesla, que questionaram o impacto que a sua eleição poderia ter na empresa de veículos elétricos.

Aliás, no ano passado, o vice-presidente escolhido por Trump, JD Vance, apresentou um projeto de lei que visava a eliminação dos subsídios aos veículos elétricos e a sua substituição por um crédito para promover os carros com motor de combustão interna.

Em resposta a uma publicação no X, na semana passada, que dizia que a Tesla não precisa de subsídios, Elon Musk incentivou o seu fim, concordando que uma decisão nesse sentido só beneficiaria a fabricante de carros elétricos.

Leia também: