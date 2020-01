Dica: Ligou o seu NAS QNAP à rede… e agora?

Comprou um NAS QNAP, ligou-o à rede e está tudo a funcionar! Perfeito, na verdade, é tão simples quanto isso. No entanto, o utilizador pode querer configurar um IP manualmente, definir uma VLAN, mudar os servidores de DNS, entre outras configurações.

Para isso é preciso saber qual foi o endereço IP atribuído. Hoje ensinamos como podem obter essa informação.

Saber o endereço IP de um NAS QNAP?

Após ter ligado o seu NAS QNAP à rede, este deverá obter automaticamente as configurações. Para isso, a rede deverá ter um serviço de DHCP que é responsável pela atribuição de tais configurações. Para saber o endereço atribuído ao NAS há muitas formas, mas podem usar, por exemplo, a ferramenta Qfinder Pro.

Usando esta ferramenta, além de saber o endereço IP é possível realizar outras configurações. Por exemplo, acedendo a Configuration é possível mudar de imediato o nome do NAS, a password, Data e Hora e até proceder a uma configuração manual do endereço do IP e outros parâmetros.

Ao nível dos parâmetros de rede, Network Settings, como podem ver podem indicar se o endereço é obtido automaticamente ou configurado de forma manual.

Acedendo a Network Drives o utilizador pode facilmente mapear drives do NAS QNAP na sua máquina. Para tal basta indicar o endereço IP do QNAP e o protocolo a usar.

Depois basta indicar quais os diretórios que pretendem mapear no sistema. Os diretórios do QNAP irão aparecer no sistema de ficheiro da máquina que estão a usar.

Carregamento em Details podemos aceder a um conjunto de informação sobre o endereçamento e também informações sobre os discos e a sua capacidade.

Outra funcionalidade interessante que esta ferramenta oferece é a localização do NAS. É possível emitir um som no próprio NAS ou simplesmente fazer com que o LED do disco pisque.

Os NAS QNAP suportam também Wake on LAN (WOL). A função WOL permite ligar o seu NAS remotamente através de qualquer computador com ligação na mesma LAN.

Com esta ferramenta, realizar as primeiras configurações num NAS da QNAP é muito simples. A ferramenta é gratuita e está disponível para vários sistemas operativos.

Qfinder Pro

