Para além do sucesso nas redes sociais, o Facebook também é um motor de crescimento na economia local e Mundial. Agora, a empresa de Mark Zuckerberg quer contratar 1000 funcionários no Reino Unido, já em 2020.

O Facebook anunciou que já ajudou a gerar 208 mil milhões de euros em vendas às empresas, isto só no ano de 2019.

Facebook criou já milhares de empregos

O Facebook vai empregar 1000 pessoas em Londres já em 2020. As funções a desempenhar serão no desenvolvimento e segurança de produtos. Mais de metade destes empregos serão na área da tecnologia, incluindo vertentes como Engenharia de Software e Ciência de Dados.

Além disso, estas contratações também são destinadas à equipa de “integridade da comunidade”, que, por sua vez, se encarrega de criar produtos de deteção e remoção de conteúdo duvidoso, nomeadamente das plataformas Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp.

Nicola Mendelsohn, vice-presidente do Facebook na Europa, Médio Oriente e Ásia, em entrevista à Reuters, afirma que o interesse em Londres não é apenas no seu ecossistema tecnológico, mas também no potencial da sua indústria criativa.

No entanto, Mendelsohn refere que, apesar de tudo, queriam ter certezas em relação às consequências do Brexit, à semelhanças de outras empresas.

Por outro lado, parece que estão reunidas as condições para a confiança deste investimento do Facebook no Reino Unido:

O governo de Johnson tem sido bem claro relativamente a como será, por isso iremos continuar a investir em Londres.

Referiu Nicola Mendelsohn.

Boris Johnson: crescimento do Facebook são “ótimas notícias”

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu com entusiasmo as notícias do crescimento da empresa de Zuckerberg no país.

Estamos comprometidos em tornar o Reino Unido como o local mais seguro online, para além de também ser um dos melhores locais para as empresas de tecnologia se sediarem.

A chefe operacional do Facebook, Sheryl Sandberg, anunciou esta semana os novos empregos. Juntamente aos já existentes, a empresa de Zuckerberg totaliza, assim, mais de 4000 contratações no Reino Unido.

Recuperar a confiança depois do Cambridge Analytica

Após a polémica em 2018 do Cambridge Anatytica, empresa que recolheu e usou dados pessoais da rede social, o Facebook quer agora voltar a conquistar a confiança dos seus utilizadores e parceiros.

Nick Clegg, Chefe de Assuntos Públicos do Facebook, disse nesta segunda-feira que a empresa irá fazer um melhor trabalho na prevenção de que pessoas mal intencionadas possam condicionar e manipular as eleições presidenciais nos EUA este ano, comparativamente ao que sucedeu há 4 anos. Por sua vez, Mandelsohn adianta que a confiança levará tempo para ser reestabelecida.

Facebook ajudou a gerar 208 mil milhões de euros às empresas europeias em 2019

Para determinar os benefícios que as suas plataformas trazem para as empresas e negócios na Europa, o Facebook encomendou uma pesquisa. O estudo da Copenhagen Economics, questionou 7720 empresas de 15 países e concluiu que o Facebook já ajudou a gerar 208 mil milhões de euros em vendas às empresas, isto só no ano de 2019.

Tal como Mendelsohn acrescenta:

Ao extrapolar ainda mais, verificamos que ajudamos a criar 3.1 milhões de empregos na Europa, através da utilização das pessoas das nossas plataformas.

Assim, percebe-se que a maior rede social do mundo é um importante empregador. Além disso, como foi referido, ajuda as empresas a criar receita. O bom e o mau de uma rede que se confunde muitas vezes coma própria internet.