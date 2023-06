A 1Password acaba de dar mais um passo para acabar com as palavras-passe. O serviço de gestão de passwords acaba de lançar uma versão beta que garante acessos seguros através de impressão digital ou reconhecimento facial.

O recurso passkey da 1Password já tinha sido anunciado, mas agora está disponível para todos, ainda que em fase beta. Com vista ao fim das palavras-passe, cada vez menos seguras, o 1Password garante desta forma que o acesso a contas protegidas com passwords seja feito através de dados biométricos.

Basicamente, com as suas passwords guardadas no 1Password, o login será feito automaticamente apenas com o reconhecimento facial ou da impressão digital.

A empresa refere que o suporte começará com extensões beta para Safari no macOS, Chrome, Firefox, Edge e Brave no macOS, Windows e Linux. Também poderá visualizar, editar, mover, partilhar e excluir senhas no 1Password para Mac, iOS, Windows, Android e Linux.

Com a ampla adoção da biometria em telefones, tablets e computadores, e com o objetivo de aumentar a segurança dos utilizadores, este parece ser um passo lógico. Estas chaves de acesso passam a remover a etapa de preencher automaticamente um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Ao contrário dos gestores de passwords da Google ou da Apple que são limitados de certa forma aos seus ecossistemas, para preenchimento automático, o 1Password é mais abrangente, mantendo a segurança dos dados dos utilizadores em qualquer lado.