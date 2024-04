Redes: o que é um bastidor de rede? Saiba algumas características

Um bastidor de rede é um armário que alberga por norma todo o material associado à rede local do edifício e ainda o equipamento destinado às comunicações com o exterior.

Bastidor serve para organizar e armazenar equipamentos de rede

Um bastidor de rede é uma estrutura física utilizada para organizar e armazenar equipamentos de rede, como servidores, switches, routers, entre outros dispositivos relacionados à infraestrutura de redes de computadores.

De uma forma geral, os bastidores são construídos em chapa de alumínio ou aço, com pintura ou tratamento anticorrosivo e de montagem rack com 19” de largura (483 mm). Podem dispor ou não de uma porta frontal e painéis laterais.

A dimensão em termos de altura varia das necessidades, sendo que a altura é normalmente especificada em unidades rack (unidade U, correspondendo cada unidade a 44,55 mm).

Os bastidores permitem ainda a instalação de painéis de distribuição de cablagem de cobre e fibra, guias de patching (passa cabos), painéis passivos com conectores ISO 8877 (vulgo RJ45) fêmea destinados à ligação de cabos UTP, kits de ventilação, régua de tomadas monofásicas, do tipo Schucko de montagem em rack e com disjuntor de proteção, UPS, etc.