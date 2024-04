Quer ver a Cybertruck ao vivo? Tesla traz a sua pickup elétrica a Portugal já em maio

A Cybertruck é a mais recente arma da Tesla no mercado automóvel e em especial nos veículos elétricos. Esta pickup tem um design único que tem cativado todos pela inovação que traz. Ainda que limitada aos EUA, a Cybertruck começa agora a ser vista no resto do planeta, chegando a Portugal já em maio. Mas não é para todos.

Tesla traz a pickup elétrica a Portugal

Desde que foi apresentada há alguns anos que a Cybertruck tem cativado os entusiastas da Tesla. Esta pickup elétrica inaugura formas totalmente diferentes do que é o padrão e que estamos habituados a ver nas estradas.

Agora que iniciou a sua produção e as suas entregas, a Tesla resolveu levar a Cybertruck a um passeio pelo resto do planeta. Chamada Odisseia Cybertruck, quer levar a proposta da marca a uma odisseia pela Europa, com mais de 100 locais de viagem, entre maio a julho.

Portugal está nesta lista de locais e tem reservados 2 momentos para podermos ver em primeira mão e ao vivo esta pickup. Os locais escolhidos são Lisboa e Porto, com datas bem definidas e em momentos chave.

.@Cybertruck will be touring Europe & the Middle East for the next ~2 months



All events & tour stops here → https://t.co/LPyyqzjMdz



Additional dates will be announced throughout the tour pic.twitter.com/Id2OHlZ026 — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 30, 2024

Quer ver a Cybertruck ao vivo?

Do que é revelado pela Tesla, quem quiser ver a Cybertruck ao vivo poderá deslocar-se ao Tesla Center, no Porto, no dia 11 de maio. Este será o local da primeira apresentação em Portugal. Daqui seguirá para o Tesla Center em Belas, na região de Lisboa, onde estará de 15 a 16 de maio.

Cybertruck Odisseia no Porto: 11 de maio de 2024

Cybertruck Odisseia em Lisboa: 15 a 16 de maio de 2024

Se nestas datas não tiver oportunidade, existem outras datas que poderá consultar neste sítio da marca.

Para já, a Tesla Cybertruck só está disponível nos EUA, onde está em comercialização desde dezembro de 2023. Não há ainda datas para a sua comercialização fora deste mercado e nem uma lista de países onde será vendida.

Para a Europa, os planos de comercialização são mais simples: não existem nem vão existir. A Tesla Cybertruck não respeita as normas de segurança europeias, no que diz respeito à segurança para peões, devido às formas da sua carroçaria.