A procura pela Fonte da Juventude com Survival: Fountain of Youth

A eterna procura pela Fonte da Juventude continua a apaixonar e a dar uma boa fonte de inspiração para autores, escritores, cineastas e também programadores de videojogos. Survival: Fountain of Youth é o próximo trabalho dos americanos Odinsoft.

Survival: Fountain of Youth, dos estúdios americanos Odinsoft, já se encontra em Early Access e prepara-se para ser lançado como produto final e completo.

A lendária expedição de Juan Ponce de Leon, conquistador espanhol que chegou pela primeira vez à costa da Florida, está de regresso.

A demanda pela Fonte da Juventude, levará os jogadores até às margens de um misterioso conjunto de ilhas nas Caraíbas, onde reza a lenda e as pistas, que se encontra a tão desejada Fonte da Juventude.

No entanto, a aventura não será fácil e pelo caminho, tempestades traiçoeiras deixam a tripulação naufragada e dispersa. Cabe ao jogador, usar as suas habilidades e inteligência para estabelecer uma base de operações, criar ferramentas, gerir recursos e bens, combater a vida selvagem e descobrir os mistérios da mítica Fonte da Juventude.

O jogador vai viver uma experiência intensa e a reviver o antigo espirito aventureiro dos navegadores, enquanto terá de atravessar as ilhas com os seus navios e explorar penhascos em ruínas e templos subaquáticos.

Cada um desses locais oferece uma variedade de flora e fauna únicas para identificar e capturar (caçar animais que habitam as regiões próximas, desde dóceis caranguejos, galinhas, cutias até perigosos chacais, onças e pumas).

Pelo caminho, o jogador terá de recolher materiais e recursos para criar e atualizar as suas ferramentas, armas, roupas, estruturas e armadilhas.

Com a saída do Acesso Antecipado, chegará uma nova região a explorar, a Ilha de Bimini. Irá trazer também um novo navio que também funciona como uma base totalmente móvel chamada Ark, e um boss com uma força muito superior a qualquer vida selvagem da ilha. Podem esperar ainda por novas missões, livros de habilidades, tarefas de sobrevivência, receitas e a conclusão épica em torno da Fonte da Juventude quando a versão 1.0 for lançada.

Survival: Fountain of Youth está previsto sair do Acesso Antecipado a 21 de Maio de 2024.