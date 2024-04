Redes: saiba o que são endereços físicos e endereços lógicos

No mundo das redes informáticas existem muitos termos e conceitos. Ao longo de alguns artigos que temos publicado no Pplware, temos tentado explicar alguns desses termos/conceitos por forma a que os nossos leitores estejam mais contextualizados com a área das redes de dados. Sabe o que são endereços físicos e endereços lógicos?

Relativamente à questão colocada neste artigo, a resposta é bastante simples. No âmbito das redes informáticas, quando falamos em endereço físico estamo-nos a referir ao endereço MAC (associado à placa de rede) e quando falamos em endereço lógico é o endereço IP (configurado na placa de rede).

ENDEREÇOS FÍSICOS

O endereço MAC (Media Access Control) é definido como sendo um endereço físico de uma placa de rede, e é composto por 48 bits (12 caracteres hexadecimais). Os primeiros seis caracteres identificam o fabricante (ex. Intel, surecom, broadcom, etc) e os restantes seis identificam a placa em si.

O endereço MAC é único no mundo para cada placa de rede (apesar de existirem ferramentas que possibilitam a alteração do mesmo), e é mantido na memória ROM, sendo posteriormente essa informação copiada para a memória RAM aquando da inicialização da placa. Há várias formas de representar um endereço MAC:

00- 22 - 18 -FB-7A- 12 0022.18FB.7A12 00: 22 : 18 :FB:7A: 12 00-22-18-FB-7A-12 0022.18FB.7A12 00:22:18:FB:7A:12

Para poderem visualizar o MAC associado à vossa placa (no Windows) podem aceder às propriedades da mesma e conferirem o campo Endereço Físico.

Para quem pretender observar o MAC Address através da linha de comandos do Windows pode escrever: ipconfig /all ou getmac. No MacOS e Linux podem usar o comando ifconfig ou ip a.

ENDEREÇOS LÓGICOS

Quando falamos em endereços na área das redes, é normal associarmos de imediato ao endereço IP configurado numa placa de rede. O endereço IP (versão 4) é um endereço lógico definido por 32 bits (4 octetos) e identifica um dispositivo numa determinada rede. Os endereços lógicos IPv6 são constituídos por 128 bits, sendo apresentados em 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais separados por ‘:’ (por ex. 1234:5678:90AB:CDEF:FEDC:BA09:8765:4321).

Relativamente a endereços IP existem os endereços públicos e os endereços privados. A maioria dos endereços IP são públicos, permitindo assim que as nossas redes (ou pelo menos o nosso router que faz fronteira entre a nossa rede e a Internet ou outras redes) estejam acessíveis publicamente através da Internet, a partir de qualquer lado. Os endereços IP representam-se da seguinte forma:

192.168.10.1 2.83.6.2 10.10.10.1 192.168.10.1 2.83.6.2 10.10.10.1

Para poderem visualizar o IP associado à vossa placa (no Windows) podem aceder às propriedades da mesma e conferirem o campo Endereço IPv4 ou já na versão 6 do protocolo IP Endereço IPv6.

O endereço IP funciona na camada 3 (camada de rede) no modelo OSI, enquanto o MacAddress funciona na camada 2 (camada de ligação), no modelo OSI. Para quem quiser saber mais sobre o modelo OSI pode dar uma vista de olhos no nosso artigo Sabe o que é o modelo OSI?

EM RESUMO…

Aproveitando aquilo que já foi referido, quando falamos em endereços físicos estamo-nos a referir ao endereço MAC. Por outro lado, o endereço lógico é o endereço IP configurado numa placa de rede.

Aproveito para deixar um “repto” aos nossos leitores. Que mais temas gostariam de ver por aqui abordados no âmbito das redes informáticas?