Redes: ainda se lembra do modelo de referência OSI?

Quem gosta ou estudou redes de computadores, certamente que já ouviu falar no modelo OSI (Open Systems Interconnection). Este modelo de referência da ISO (International Organization for Standardization) é um modelo conceptual, que nos ajuda a perceber como os sistemas comunicam. Vamos lá recordar...

Apesar de, na prática, não ser usado (pois é um modelo conceptual), este é um modelo importante, pois define um conjunto de camadas e funções para a comunicação, em rede, de sistemas abertos.

O Modelo OSI começou a ser desenvolvido em 1970 e foi publicado como standard ISO 7498 em 1984.

O modelo de referência OSI contempla sete camadas, sendo que cada uma delas tem associado funções específicas.

CAMADAS DO MODELO OSI

Explicação de cada uma das camadas

Camada Física Define as características do meio físico de transmissão da rede, conectores, interfaces, codificação ou modulação de sinais. É nesta camada que é definida a forma e a representação lógica da informação sendo que os bits com valor lógico 0 ou 1 são convertidos em sinais elétricos ou óticos;

Camada de ligação de dados Esta camada tem por objetivo controlar o acesso ao meio físico de comunicação. É também nesta camada que é feito a numeração das frames (quadros ou tramas), o controlo de erros da camada física e o controlo de fluxo de informação. Esta camada subdivide-se em duas subcamadas: a subcamada superior de controlo de acesso ao meio (LLC – Logical Link Control), que define e controla quando uma estação de rede pode começar a transmitir informação e a subcamada inferior de controlo das ligações lógicas (MAC – Medium Access Control) que faz o controlo de fluxo, controlo de erros e também o controlo de sequência;

Camada de rede É nesta camada que é definida a interligação entre dispositivos de rede. A camada de rede assegura questões como o endereçamento lógico e é responsável por funções de encaminhamento (routing) de pacotes na rede (do sistema de origem para o de destino) que pode ser suportado por diversos protocolos; É também feito o controlo de congestão.

Camada de transporte A comunicação fim-a-fim, entre terminais, é realizada pela camada de transporte. Através do protocolo TCP (Transmission Control Protocol), é possível garantir um canal de comunicação fiável. Esta camada disponibiliza também mecanismos de gestão de fluxo e deteção de erros em comunicações fim-a-fim. É nesta camada que é realizada a segmentação de dados e sequenciação;

Camada de Sessão Esta camada é responsável pelo controlo (estabelece, faz a gestão e termina) e sincronização do diálogo/sessões entre aplicações.

Camada de Apresentação A camada de apresentação assegura a compatibilidade entre camadas de aplicação de sistemas e sintaxes de dados diferentes. Nesta camada são executados alguns processos como, por exemplo, a cifra ou transcodificação de dados;

Camada de Aplicação Por fim a camada de aplicação fornece serviços às aplicações do utilizador.



Cada camada do Modelo OSI comunica com as camadas adjacentes por meio de interfaces bem definidas, permitindo a interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes e a modularidade no design de sistemas de rede.

Modelo OSI - Protocolos por camada

A seguinte imagem mostra em que camada funciona um determinado protocolo. Por exemplo, quando falamos ao nível de TCP/UDP estamos mais especificamente a falar da camada de transporte.

Modelo OSI - Protocolos

