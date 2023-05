Já pode entrar nos serviços da Google sem password! Saiba como usar…

Sim, é verdade e não é nenhuma falha de segurança. Tal como sabemos, as passwords podem ser "facilmente" roubadas e a Google tem novos mecanismos de segurança. A empresa das pesquisas já permite fazer login nos seus serviços com passkeys. Saiba o que são e como ativar.

Passkeys da Google: impressão digital, reconhecimento facial ou mesmo com o PIN

Tal como referimos recentemente, as passkeys são uma nova forma de aceder a aplicações e sites da Google. As passkeys permitem que os utilizadores façam login nestes serviços da mesma forma que desbloqueiam os seus dispositivos: com uma impressão digital, reconhecimento facial ou mesmo com o PIN de desbloqueio de ecrã - saber mais aqui.

Para usar passkeys, basta fazer login na sua conta Google pessoal, e aceder a esta página, clicando então na opção "utilizar chaves de acesso".

No iOS:

No Android:

Segundo a Google, é possível utilizar este sistema em iPhones, no sistema Android, em Macs e em computadores com Windows. É também possível partilhar a passkey com vários dispositivos do mesmo utilizador, o que facilita em muito o processo de autenticação.

A empresa revela também que as passwords e as verificações a 2 fatores não deixarão de funcionar... pelo menos para já.

