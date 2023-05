A Google está sempre a procurar criar novas soluções de segurança e agora traz ao Gmail um selo azul. Pode não ser a medida mais poderosa ou mais potente, mas vem trazer novas garantias aos utilizadores. É apenas visual, mas dá uma nova confiança a quem usar este serviço de email.

O Gmail também vai ter um selo azul

Sendo um dos serviços de email mais usados na Internet, o Gmail tem trazido aos utilizadores muitas funcionalidades de segurança. Estas procuram tornar esta proposta da Google mais segura e mais completa para todos usar.

A mais recente medida neste campo traz apenas uma notificação visual para ajudar os utilizadores do Gmail. Falamos de um selo azul, bem diferente do que o Twitter oferece e que tem sido um dos temas principais na Internet nos últimos tempos.

A ideia que está na base deste marcador é para garantir que o remetente de uma mensagem é fidedigno e de que o email vem de uma empresa registada e de confiança. Faz uso dos registos BIMI (Brand Indicators for Message Identification), algo que a Google já trabalhou no Gmail há algum tempo.

Google traz assim mais segurança

Sempre que for recebida uma mensagem de um destes remetentes fidedignos, o Gmail irá mostrar o novo selo azul. Esta ajuda visual pode ser complementada com o passar do rato em cima da mesma, para dar uma mensagem a explica a razão deste selo azul estar presente.

A Google revelou que a autenticação do e-mail pode ajudar os utilizadores e os sistemas de segurança a "identificar e interromper o spam". Além disso, permiti que os remetentes "alavanquem a confiança da sua marca" através deste recurso simples e que pode ser facilmente ativado.

Esta novidade está já a ser disponibilizada aos utilizadores da suite da Google e em breve será alargada a muitos mais. Nessa altura, que se espera que termine nas próximas semanas, também o Gmail terá acesso a este selo azul e à segurança que trará.