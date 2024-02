Alerta: muita atenção às chamadas de números internacionais

O esquema não é novo, mas nos últimos tempos, este esquema fraudulento parece ganho nova força. Se receber chamadas e toques de números internacionais que não conhece (números começados por "00" ou "+" e o indicativo do país) não atenda e não devolva a chamada.

Atenção às chamadas que começam por "00" ou "+" e o indicativo do país

Se tem recebido toques de números internacionais que não conhece (números começados por "00" ou "+" e o indicativo do país) não devolva a chamada. Trata-se de um esquema fraudulento dirigido aos utilizadores do serviço telefónico, com o intuito de os levar a devolver a chamada e, assim, cobrar-lhes um valor que pode ser elevado. Caso tenha um tarifário pré-pago esse valor é imediatamente descontado do saldo do cartão, mas se tiver um tarifário pós-pago pode aperceber-se da situação apenas quando receber a fatura para pagamento.

A Tunísia (com o indicativo +216 ou 00216) é apontada como o país de origem do maior número de chamadas. No entanto, existem também queixas relativas a chamadas com origem noutros países como a Argélia, Marrocos, Congo e Tanzânia. Mais recentemente são vários os números italianos!

No caso de atender uma chamada nacional ou internacional e suspeitar que se trata de uma chamada de vishing, desligue a chamada sem interagir com o interlocutor. Nunca facilite o acesso aos seus equipamentos a pessoas que não conhece, nem forneça dados pessoais.

Se suspeitar que pode estar em causa a prática de um crime, deverá apresentar queixa junto da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana da sua área de residência. Em alternativa, pode contactar diretamente o Ministério Público ou o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) junto do tribunal da área onde os factos se verificaram, uma vez que a ANACOM não tem competências para investigar este tipo de situações.