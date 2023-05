A Microsoft tem procurado por todos os meios levar a que os utilizadores troquem o Chrome ou outro browser pelo Edge. Este é um browser cada vez mais capaz, mas ainda assim a referência tem recaído noutras propostas. Agora, e fruto de uma simples atualização, o Windows 10 e o 11 tentam novamente a que a troca seja feita.

Forçar a mudança do Chrome para o Edge

São já muitas as situações reconhecidas e que mostram que a Microsoft quer que os utilizadores troquem o Chrome pelo Edge. Para além de mudar a autorização para usar qualquer browser, tem procurado fazer publicidade à sua proposta, muitas vezes nos locais menos esperados e que tentam apanhar os utilizadores distraídos.

A mais recente tentativa veio com a última atualização cumulativa, lançada há pouco. Do que é descrito, há algo nesta nova versão que parece querer bloquear o Chrome, levando os utilizadores diretamente para as Definições, para a zona das apps a usar por omissão. A Google já está a investigar o caso.

Desde hoje, notamos em vários utilizadores do Windows 10 (versão 22H2 com as últimas atualizações da Microsoft, lançada no patch na terça-feira, 11 de abril de 2023) que, ao iniciar o brower Google Chrome, as configurações de aplicações pré-definidas são abertas de todas as vezes. Já definimos o Google Chrome como browser padrão várias vezes. Mas isso não faz o menor sentido. Restaurar todas as configurações padrão do Google Chrome também não tem efeito. Mesmo desinstalar o Google Chrome e reinstalá-lo não oferece uma solução.

Não se sabe a razão para esta mudança, mas parece lógica para a Microsoft, face ao que a empresa fez no passado. Ao levar os utilizadores para a página de alteração do browser vezes sem conta, o utilizador irá mudar do Chrome para o Edge, para assim poder continuar a navegar na Internet.

A solução mais simples passa por remover esta atualização, algo que não é recomendado aos utilizadores. Há também a possibilidade de alterar uma Política do Windows ou alterar uma chave de registo deste sistema, tendo sido fornecidas pela comunidade.

Bastou uma atualização do Windows

A Microsoft ainda não se pronunciou sobre esta questão, mas as queixas dos utilizadores parecem acumular-se, em especial nos fóruns da gigante do software. Provavelmente haverá uma nova atualização do Windows e que vai mudar este comportamento.

Esta é mais uma das muitas tentativas que a Microsoft faz para levar a esta mudança, algo que nem todos estão dispostos a fazer. As diferença entre este browser e a concorrência é já grande, mas ainda deverá depender dos utilizadores escolher qual querem usar.