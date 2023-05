iPhone sobrevive a uma queda de 14.000 pés num evento de paraquedismo (vídeo)

Os smartphones estão mais robustos, mas há limites. Neste vídeo, captado a partir da câmara no capacete do paraquedista, podemos ver o momento em que um iPhone "voou" bolso fora na descida do céu à terra. Haverá melhor "teste de queda" que este?

iPhone paraquedista faz teste de queda a 14 mil pés

O teste de queda do iPhone ou de qualquer smartphone geralmente acontece a partir de 1, 2, ou até 6 metros. Mas o que é que lhe acontece com uma queda de milhares de metros de altura? Um paraquedista descobriu isso acidental e recentemente saltou de 14.000 pés antes de perceber que o seu iPhone estava solto no bolso. Veja o que aconteceu no vídeo abaixo.

Hatton Smith partilhou a sua experiência no TikTok: "O que acontece quando deixas o iPhone no bolso quando vais fazer paraquedismo?"

Impressionantemente, é possível ver o iPhone a voar do seu bolso de trás logo após ele saltar do avião. E depois de uma queda de 14.000 pés - que deveria ter visto o iPhone viajar a mais 160 km/h - o iPhone estava a funcionar perfeitamente depois de o ter tirado do chão.

O utilizador partilhou nos comentários que estava grato por ter uma capa de uma determinada marca no seu iPhone. O resultado poderia ter sido muito diferente se fosse apenas um iPhone nu a embater no chão com tanto impacto. Mas também ajudou o facto de ter caído numa área pantanosa e lamacenta em vez de em algo implacável como uma pedra ou terra dura.

Estes casos não são únicos. Houve em tempos um caso de um iPhone que caiu de um avião a 300 metros de altura e filmou trajetória até o chão.

Apesar disso, há quem deixe cair a um metro e ele fique muito mal tratado. Só foi pena o iPhone não estar a filmar para mostrar os momentos de voo e impacto.