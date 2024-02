Legislativas 2024: já se pode inscrever para Voto antecipado

A legislação eleitoral, em determinadas condições, permite-lhe votar antecipadamente. Para tal, deverá inscrever-se, no período adequado, selecionando a eleição e a modalidade de voto antecipado que se adequa à sua situação.

Se está recenseado em território nacional e se encontra PRESO ou DOENTE e internado num estabelecimento hospitalar pode votar antecipadamente.

Quem se pode inscrever no voto antecipado?

A eleição irá decorrer no dia 10 de março de 2024 e poderão inscrever-se para o Voto Antecipado:

Doentes internados em estabelecimentos hospitalares - entre 5 e 19 de fevereiro;

Presos não privados de direitos políticos - entre 5 e 19 de fevereiro;

Eleitores que pretendam votar antecipadamente em Mobilidade - entre 25 e 29 de fevereiro.

Deve requerer à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, por meio eletrónico, aqui, ou por via postal, indicando o seu número de identificação civil e anexando o documento comprovativo do impedimento emitido pelo diretor do estabelecimento prisional ou passado pelo médico assistente e confirmado pela direção do estabelecimento hospitalar.

Ao aceder a esta plataforma eletrónica basta que insira os seguintes dados:

nome completo;

data de nascimento;

número de identificação civil;

morada;

mesa de voto no município onde pretende exercer o direito de voto antecipado;

número de telefone;

email (caso disponível).

Para mais informação consulte, via internet, o Portal do Eleitor em www.portaldoeleitor.pt