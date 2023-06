TSMC diz que o preço dos chips para CPU e GPU aumentará até 6% em 2024

A crise no setor dos chips eletrónicos já teve diversas variações e impactos. Mas desengane-se quem achava que o preço destes componentes iria baixar a partir do próximo ano, pois recentemente a gigante taiwanesa TSMC adiantou que o valor dos chips irá aumentar entre 3% e 6% no próximo ano de 2024.

TSMC vai aumentar o preço dos chips em 2024

Se havia alguma ideia de que o preço dos chips poderia baixar no próximo ano, parece que essa possibilidade caiu agora por terra. De acordo com as informações recentes avançadas pelo canal DigiTimes, o valor dos chips da taiwanesa TSMC vai aumentar em 2024.

A notícia foi revelada pelo presidente da fabricante, Mark Liu, durante uma reunião com os acionistas nesta segunda-feira (6), onde o executivo foi claro e falou abertamente sobre a situação da empresa. Foram abordados vários assuntos, nomeadamente os problemas que a empresa tem enfrentado até agora, como a guerra entre os Estados Unidos e a China, as alterações climáticas, a pandemia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, entre outros.

Nessa reunião, Liu disse então que as previsões apontam para que a TSMC aumente o preço dos seus chips para processadores e placas gráficas entre 3% e 6%. Esta decisão prende-se com os novos custos que vão entrar em vigor a partir do próximo ano, muito devido também ao desenvolvimento e produção das novas litografias de 4 nm e 3 nm. Mas o problema também está relacionado com os vários pedidos que incluem as respetivas embalagens e que superam a capacidade atual da empresa.

Há também outro detalhe importante que, embora não tenha sido referido, está a ser detetado por várias fontes. É que a TSMC também está a cancelar ofertas e descontos passados o que pode condicionar as atuais intenções de compra por parte dos seus clientes.

Indiretamente, os consumidores finais também irão certamente sentir na pele este aumento de preço na hora da compra dos produtos. E há já mesmo quem acredite que esta decisão não será boa para a taiwanesa e que pode ser a grande oportunidade da rival Intel conseguir recuperar a sua liderança na indústria de chips.