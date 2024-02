Já existem, hoje, muitas ferramentas de edição de imagem que recorrem à Inteligência Artificial (IA) para fazer magia. Com o lançamento dos seus novos Galaxy, a Samsung trouxe mais alternativas. Se comprou uma das máquinas da gigante sul-coreana, saiba como utilizar a tecnologia para editar as suas fotografias.

Hoje, são muitas as ferramentas que se munem de IA para criação ou edição de fotografias e conteúdos variados. As possibilidades são infindáveis e a Internet tem levado a sério a ideia de que "o céu é o limite".

De facto, poder caprichar nas edições a partir do nosso smartphone é uma vantagem cada vez mais valorizada pelos utilizadores, e a Samsung trouxe essa possibilidade, carregando os seus Galaxy S24 de IA.

Saiba, com este artigo, como editar as suas fotografias com a IA do Samsung Galaxy S24 Ultra.

Dar uso a um dos bons recursos do Galaxy S24

Um dos maiores recursos do Galaxy S24 é a Edição generativa, que permite alterar completamente as fotos em poucos segundos. Esta ferramenta incorpora o modelo de IA da Samsung, adaptando-o à edição de fotos, e permitindo localizar e apagar/mover objetos em qualquer imagem.

Nalguns softwares mais robustos, mexer nas imagens pode ser uma tarefa demorada. Se remover objetos é simples, bastando selecioná-los com uma ferramenta de laço ou semelhante, é no "cobrir" o espaço que o objeto que movemos ocupava que a tarefa complica, não sendo sempre uma ação executada com mestria.

Considerando que a Edição generativa é relativamente nova, são esperadas falhas. Contudo, de facto, a ferramenta comporta-se razoavelmente.

Neste exemplo, a edição correu bem:

Neste aqui, nem tanto... Nota-se, claramente, um borrão/ uma névoa desagradável na fotografia e, além disso, exigiu que repetisse o processo duas vezes:

De qualquer forma, é uma questão de testar e, uma vez sabendo como utilizar a Edição generativa, aproveitar para a testar, aperfeiçoando as suas fotografias.

Como editar fotografias com a IA do Samsung Galaxy S24

Primeiro, abra a Galeria e selecione a fotografia ou imagem que pretende editar. Depois, toque no ícone do lápis e, em seguida, no botão da Edição generativa, do lado esquerdo.

Agora, toque ou desenhe em volta do objeto quer quer mover ou eliminar na fotografia.

Depois de ele estar selecionado, pode redimensioná-lo, movê-lo ou apagá-lo. Para esta última, clique na borracha, que aparece em cima do elemento.

Em seguida, volte a clicar na área que quer ver reconstruída, já sem o elemento que retirou, e clique em Gerar.

Depois de a IA do Samsung fazer a sua magia, a imagem deverá ficar como deseja.

A qualidade da performance da ferramenta vai variar, porque dependerá da complexidade da edição e do barulho visual que houver na fotografia ou imagem.

Assim sendo, caso o resultado não esteja a ficar como pretende, pode repetir o processo mais vezes, aperfeiçoando o resultado.