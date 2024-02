Farto de spam no WhatsApp? Solução vai poder ser usada diretamente nas notificações

Cada vez mais estamos expostos a spam e a tentativas de ataques, não estando o WhatsApp imune a estes problemas. Este serviço tenta controlar estas situações, mas parece impossível limitar que aconteçam. Com algumas ferramentas criadas, surge agora uma novidade, que permitirá acabar com o spam diretamente nas notificações do WhatsApp.

WhatsApp tem novas proteções contra phishing

Sendo uma das apps de comunicação mais usadas no planeta, o WhatsApp tem um reverso pouco positivo para os utilizadores. Estes estão expostos e acessíveis a ataques de phishing, que nem sempre são simples de detetar, com temos visto nos casos mais recentes.

Para ajudar os utilizadores a não estarem tão expostos, o WhatsApp tem criado ferramentas essenciais para impedir estes ataques e este spam. Assim, podemos bloquear utilizadores e números de telefone, que assim deixam de poder interagir com os utilizadores.

A novidade melhor ainda mais estas ferramentas e torna-as mais acessíveis para o utilizador. Falamos da possibilidade de ter diretamente nas notificações uma das opções mais procuradas quando o tema é spam e phishing. É, claro, a possibilidade de bloquear um número, diretamente nas notificações.

Bloquear spam diretamente nas notificações

Esta nova opção não surgirá em todas as mensagens recebidas e estejam nas notificações. Apenas a que reúnam as caraterísticas típicas de uma mensagem de spam ou de phishing vão ter a nova opção para bloquear. Bastará expandir as ações rápidas no ecrã de bloqueio e clicar na opção Bloquear, ao lado do botão Responder.

O WhatsApp pode exibir uma mensagem secundária para denunciar o contacto. Basta tocar na caixa de seleção da opção Denunciar contacto e clicar em Bloquear para confirmar a sua ação. As últimas cinco mensagens do remetente serão partilhadas com o WhatsApp para alimentar o seu sistema de deteção de spam.

Como esse sistema de bloqueio de contactos está disponível no ecrã de bloqueio, também está disponível na zona de notificações. Assim, consegue poupar tempo e esforço, por não ter de abrir o WhatsApp e fazer este processo na app.