Protótipo do Huawei P40 Pro já foi apanhado em fotografias

Com a aproximação da data de apresentação do Huawei P40, e da expectável variante Pro, começam também a surgir cada vez mais rumores e fugas de informação. Desta vez, um protótipo do smartphone foi visto e fotografado, na China.

O seu design vai ao encontro do que há havia sido divulgado nos rumores. Não obstante, sendo um protótipo real e funcional do Huawei P40 Pro, tal dá-nos um vislumbre diferente perante o equipamento.

Apesar de provavelmente ser apresentado apenas no próximo mês de março, a Huawei já confirmou alguns pormenores do seu próximo topo de gama. A gama P40 será lançada com Android 10, sendo que a presença dos Google Play Services é ainda uma incógnita.

Não obstante dos serviços da Google, outro destaque estará no design. Foi o próprio CEO da fabricante chinesa que confirmou, afirmando que será “diferente de tudo o que está atualmente no mercado”.

Tendo em conta tal realidade, têm sido vários os rumores referentes a esse aspeto. Os rumores são tantos que já deram aso à criação de imagens computadorizadas, tanto do Huawei P40 como da sua variante Pro.

Protótipo do Huawei P40 Pro surge em fotografias

Após as imagens computadorizadas, que provêm de fontes confiáveis e por isso tinham algum nível de fiabilidade associado, temos as primeiras fotografias do smartphone topo de gama!

As fotografias foram partilhadas na rede social chinesa Weibo, mostrando alguns contornos do design do Huawei P40 Pro.

A presença das duas câmaras frontais é notória e vai ao encontro dos rumores. Para além disso, outro destaque está no ecrã que aparenta ter um acabamento curvo nas laterais, o famoso “waterfall”… Contudo, no caso do Huawei P40 Pro tal pode ser ainda elevado ao ponto de ter também cantos boleados, com o nome Quad-Curve Overflow. Tal foi indicado em rumores, mas nas fotografias não é visível.

No entanto, na face traseira o protótipo estava completamente protegido e, por isso, não é possível retirar conclusões sobre as suas câmaras ou design. Não obstante disso, sem dúvida que a fabricante chinesa irá continuar o rumo dado nos smartphones anteriores e embutir no P40 a melhor câmara que conseguir produzir!