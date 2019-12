A Huawei, mesmo com todas as dificuldades resultantes da proibição em usar os Google Play Services, continua a desenvolver novos smartphones. O seu próximo topo de gama, P40, foi confirmado pelo CEO da empresa que garantiu o investimento especial num novo design!

Para além disso, o executivo divulgou ainda a data de lançamento e o local respetivo… Que será na Europa!

Numa conferência dada à imprensa francesa, o CEO da Huawei, Richard Yu, confirmou que o Huawei P40 e P40 Pro estão em desenvolvimento. A data de apresentação será algures no final de março, num evento a decorrer em Paris!

O Mate 30 Pro é dos melhores smartphones da atualidade, especialmente se tivermos em conta as capacidades e o hardware que oferece! Contudo, não está a ser distribuído como seria de esperar devido aos problemas encontrados com a Google. Os smartphones da fabricante chinesa não podem recorrer aos Google Play Services que são essenciais em muitos países ocidentais como Portugal.

Desse modo, a Huawei pretende continuar a investir no desenvolvimento de tecnologias disruptivas que cativem os consumidores. Segundo Richard Yu, um dos destaques do próximo topo de gama será o design! Aparentemente, está a ser desenvolvido um smartphone cujo design é diferente de tudo o que está atualmente no mercado.

Naturalmente, esta mudança no design será acompanhada de melhorias na bateria – que, segundo os rumores, terá uma tecnologia revolucionária e capacidade de 5.500 mAh – desempenho e fotografia!

Relativamente ao software, o CEO da Huawei afirmou ainda que o próximo topo de gama da fabricante irá executar o Android 10 com a interface EMUI 10. Quanto aos serviços da Google, tal irá depender das indicações da administração de Donald Trump.

Não obstante, confirmou que os “Mobile Services” da própria Huawei estarão disponíveis, ajudando a mitigar a ausência dos Google Play Services.

