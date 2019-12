A editora polaca Jujubee revelou recentemente o lançamento de Dark Moon, um título de estratégia futurista do género survival que, certamente, fará as delícias dos apreciadores do género.

Veja o trailer de anúncio do jogo que foi agora disponibilizado.

Os títulos de estratégia survival (jogos de estratégia nos quais o objetivo principal é sobreviver) continuam a dar cartas e um dos maiores exemplos disso é o crescente número de jogos do género.

Ainda no mês passado tivemos oportunidade de experimentar Frostpunk (ver aqui), aquele que é um dos marcos deste género de jogos.

Agora, e às mãos da Jujubee, chega-nos o anúncio de Dark Moon, um jogo de estratégia passado na Lua.

Decorrendo na superfície lunar, o objetivo do jogador é o de impedir que os raios escaldantes do Sol destruam tudo e todos. Para tal o jogador terá de, tal como noutros jogos do género, recolher e gerir recursos, construir e melhorar a base lunar, tomar decisões muitas delas com forte teor moral e difíceis de tomar e avançar com o objetivo de garantir a sobrevivência dos humanos no satélite natural da Terra.

Ao que parece o Sol encontra-se particularmente quente em Dark Moon, obrigando os jogadores a refugiarem-se no lado escuro da Lua e evitarem os raios solares. O Mechaplex é um gigantesco veículo de engenharia que os humanos levaram para a Lua e é nele que reside a base de operações do jogador.

Segundo a Jujubee, o jogo foi desenvolvido com rotinas aleatórias de criação de cenários e eventos que farão com que cada jogo seja uma experiência única.

O jogo será lançado para PC, via Steam em Junho do próximo ano.