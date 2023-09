Revelado o primeiro trailer para The Grinch: Christmas Adventures

O Natal ainda está um pouco longe mas isso não impede que as festividades comecem já, certo? Pois bem, a Bandai Namco acaba de revelar um novo trailer para o seu próximo jogo, The Grinch: Christmas Adventures. Venham ver...

Em desenvolvimento pela Outright Games, The Grinch: Christmas Adventures será uma aventura de Natal mas com condimentos muito próprios. Aliás, condimentos tão especiais, como o próprio Grinch.

The Grinch: Christmas Adventures é o primeiro videojogo lançado em mais de 16 anos, baseado no clássico livro infantil How The Grinch Stole Christmas! do autor Dr. Seuss.

A Outright Games lançou recentemente um novo trailer que revela um pouco da jogabilidade do jogo e que mostra os gráficos e visuais vibrantes e bastante coloridos que aí podemos encontrar, recriados a partir das ilustrações originais do livro.

O trailer do jogo, que será uma aventura de plataformas, mostra o grouch verde mais conhecido do planeta, assim como o seu fiel cão Max em ação.

Podemos ainda ver algumas o tipo de secções de plataformas e desafios que o jogo vai apresentar, numa típica jogabilidade de plataforma 2D onde não faltarão power-ups, como a cana doce de laço e bolas de neve congelantes inimigas.

The Grinch: Christmas Adventures foi criado com o objetivo de potenciar o jogo dentro das próprias famílias, com funcionalidades de acessibilidade para os mais novos, bem como um modo cooperativo assimétrico onde o segundo jogador assume o controlo do companheiro canino do Grinch, Max.

Tendo sido recentemente apresentado na Gamescom em Colónia, onde se tornou jogável pela primeira vez, o próximo videojogo é o primeiro em 16 anos a ser baseado na icónica personagem e servirá como uma brilhante introdução ao mundo de Dr. Seuss para uma nova geração de fãs.

The Grinch: Christmas Adventures estará disponível no dia 13 de Outubro para a Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.