A Inteligência Artificial evoluiu de tal modo que hoje em dia desenvolvem-se chips feitos especialmente para esta tecnologia. A Intel pretende manter os seus trabalhos nesse sentido e por isso comprou a Habana Labs por $2 mil milhões.

Esta startup de Israel será importante para a gigante do silício expandir o seu portfólio de IA e para reforçar os negócios em data center.

A Inteligência Artificial tem potencialidades enormes que vão muito além de nos ajudar a tirar uma fotografia melhor ou de ser uma assistente pessoal virtual. No mundo dos data centers, são já desenvolvidos chips específicos para IA de modo a otimizar processos e conseguir resultados melhores.

A Intel, com dificuldades no segmento dos processadores para computadores pessoais, quer agora investir também noutras frentes. Naturalmente, uma das opções mais rentáveis é o desenvolvimento de chips para data centers que elevem a tecnologia atual para um novo nível!

Nesse sentido, a empresa norte-americana avançou para a compra da startup Habana Labs. A Habana Labs é uma empresa sediada em Israel que desenvolve chips especializados para Inteligência Artificial. A Intel estava atrás da concorrência neste segmento e agora passa a ter novos argumentos!

É esperado que o mercado de chips especializados em IA atinja o valor de $25 mil milhões já em 2024. A gigante norte-americana dos chips tem investido muito nesse rumo! Antes da Habana Labs, já havia comprado as empresas Movidius, Nervana, Altera e Mobileye.

Sabemos que os clientes procuram facilidade de programação com soluções especializadas em IA, além de um desempenho superior e escalável numa ampla variedade de cargas de trabalho e topologias de redes neurais. É por isso que estamos entusiasmados por ter na Intel uma equipa de IA do calibre da Habana com um histórico comprovado de execução. O nosso conhecimento e IP combinados oferecerão um desempenho de computação e eficiência incomparáveis para cargas de trabalho de IA em data center.