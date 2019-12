Registe o seu Windows, Office ou os seus jogos com as chaves mais económicas deste Natal

O Natal costuma ser sinónimo de novos gadgets e equipamentos como podem ser os desktops ou portáteis. Uma das tentações que chega a seguir é a aquisição de jogos e entretenimento para a nossa nova máquina.

Aqui entra de imediato a Goodoffer24, pois nesta plataforma, com as ofertas da quadra, vamos encontrar chaves a preços muito bons para: Windows 10, Office 2019, jogos e afins são de aproveitar no que toca a valores ainda mais em conta. Vamos conhecer esta oferta?

Oferta de Natal Goodoffer24:

Em primeiro lugar, para os utilizadores que prefiram visitar a página da Cyber Week poderão efetuá-lo aqui.

Ofertas diretas:

Primeiramente, poupe até 30% no Windows 10, Office 2016, e muito mais com o código JCM30:

Em segundo lugar, podemos poupar também no Office 2019 (inclui Bundles) – Cerca de 40% menos com o código JCM40:

Goodoffer24: Uma das plataformas mais conhecidas

Assim, sem supresa, a cada mês que passa esta plataforma cresce a olhos vistos, em especial na venda online de jogos e software: a Goodoffer24.

Ademais, adjetivos como segura e robusta definem as suas principais características enquanto plataforma podendo ainda sublinhar a sua competitividade ao nível de preços de mercado.

Todavia, do software mais conhecido, vamos encontrar:

Windows 10 Home e Pro,

Office 2016,

Office 2019,

Office 365,

Jogos para PC e consolas ou a partir de várias plataformas

Ferramentas de segurança (antivírus, antimalware)

Utilitários

etc.

Com efeito, o software apresentado nesta plataforma é bem conhecido do público, sendo que a transferência do mesmo é sempre feita a partir da plataforma original do mesmo.

Primeiro, da nossa experiência com a plataforma, tanto ao nível profissional como pessoal não podemos apontar a mais pequena falha.

Então, cada compra de uma chave ou licença resultou perfeitamente na execução do resultado: software a funcionar a 100%.

Preços de mercado

Com toda a certeza, os preços apresentados de todo o software e jogos são competitivos quando comparados com outras plataformas.

Certamente, vai ser possível adquirir jogos ou mesmo ferramentas office como o Office 2016, ou Office 2019, a valores muito convidativos.

Métodos de Pagamento

Portanto, à semelhança de outras plataformas, a Goodoffer24 aceita vários tipos de pagamento entre eles:

PayPal

Mastercard

Visa

etc

Assim, basta ser utilizador de um dos serviço sde pagamentos, recomenda-se sempre o PayPal e, partir daí, fazer o pagamento.