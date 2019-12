Ryzen 9 3900X bate recorde mundial de wPrime e faz cair a Intel do pódio

A superioridade da AMD no mercado de processadores foi clara no ano de 2019. Agora, cabe à Intel conseguir trazer ao público uma alternativa atualizada e capaz de competir com a marca rival. Contudo, depois do anúncio da Intel, são esperadas novidades já no próximo ano. A gigante americana irá lançar os novos processadores com tecnologia de fabricação 10nm.

Segundo novas informações, o processador de 12 cores e 24 threads da AMD, o Ryzen 9 3900X, foi capaz de obter novos resultados em submissões de performance na conhecida plataforma Hwbot. Então, este terá conseguido inclusive bater o recorde mundial de wPrime, detido anteriormente por um CPU Intel.

Overclocking – AMD Ryzen 9 3900X destrona Intel Core i9-7920X

O overclocker jordan.hyde99 estabeleceu novo recorde do mundo no software wPrime 1024M fazendo uso de um processador AMD Ryzen 9 3900X da arquitetura Zen 2. Este processador conseguiu destituir a Intel do lugar de campeã no teste, que detinha o recorde do mundo com o seu processador Intel Core i9-7920X.

Conforme é conhecido, ambos os processadores vêm equipados com os mesmos 12 cores e 24 threads, colocando-os em pé de igualdade na maioria das situações. O processador com arquitetura Zen 2 vem de fábrica com uma velocidade de clock de 3.8 Ghz base e 4.6 Ghz boost. Já no caso do processador da Intel, este utiliza uma arquitetura Skylake com uma velocidade de 2.9 Ghz base e 4.4 Ghz boost.

O facto mais interessante desta conquista é que o overclocker jordan.hyde99 conseguiu quebrar o recorde anterior com uma velocidade de clock substancialmente mais baixa que a do seu rival.

Através do uso de nitrogénio líquido, foi capaz de concluir o teste em 35 segundos e 517 milissegundos com uma velocidade de 5.625 Mhz. Este tempo foi suficiente para bater o resultado anterior de 35 segundos e 693 milissegundos com uma velocidade de 5.955 Mhz do i9-7920X, que fez uso do mesmo tipo de sistema de refrigeração extremo.

AMD, campeão de todos os segmentos

Com estes resultados recentes, a AMD mostra mais uma vez a força que a sua arquitetura Zen 2 continua a ter no mercado atual. Dessa forma, a marca vai conquistando todos os diferentes segmentos de processadores atuais. Apesar do Ryzen ter conseguido igualar a pontuação do i9 por uma margem mínima, o resultado foi conquistado através de uma configuração com uma velocidade de clock 5.8% inferior.

Assim, esta conquista serve como testemunho da superioridade da inovadora arquitetura Zen 2 e confirma a acusação do valor superior de instruções por ciclo (IPC) em comparação à arquitetura Skylake.

Contudo, o 3900X foi capaz de deixar marca noutras secções da plataforma. Este processador levou a coroa nos testes de Cinebench R11.5 e Cinebench R15 para processadores de 12 cores e liderados anteriormente pela Intel.

Já nos testes de Geekbench 3, o processador da AMD mostrou mais uma vez a sua força, destruindo novamente a marca rival. Conforme foi mostrado, este foi capaz de obter uma pontuação de 79459 pontos com uma velocidade de 5.57 Ghz comparativamente aos 73417 pontos com uma velocidade de 5.95 Ghz obtidos pelo chip da Intel.