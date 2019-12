Justiça condena operadora a pagar indemnização por quebras de internet

Quem nunca se queixou do acesso à Internet? Por norma os clientes ligam para o apoio ao cliente, mas atualmente as redes sociais são também um bom veículo para a indignação.

Recentemente uma operadora foi condenada a pagar uma indemnização a um cliente por quebras de Internet.

O caso aconteceu no Brasil e é um exemplo de que a justiça pode também intervir nestes casos. As constantes quebras de sinal de Internet levaram a um cliente da Vivo a avançar com uma ação na justiça. O cliente queixou-se de danos morais por ter ficado offline.

Operadora condenada a pagar por quebras na internet

Como resultado do processo, a operadora Vivo acabou por ser condenada. Segundo informações, a operadora foi obrigada a pagar uma indemnização de 2 mil reais (cerca de 441 euros).

A juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, do 5º Juizado Especial Cível de Brasília, solicitou à operadora que comprovasse o fornecimento do serviço. No entanto, a Vivo forneceu apenas um screenshot do ecrã no qual mostrava a oferta do sinal, prova considerada insuficiente por ela, refere o Tecmundo.

É evidente que a interrupção de serviços, como ocorreu com o Autor [da ação], mostra-se suficiente a causar transtornos na vida de qualquer pessoa, o que enseja a reparação a título de danos morais

Referiu a juíza do caso

É verdade que o caso não aconteceu em Portugal, mas revela bem que este tipo de casos pode chegar à justiça. Com um pagamento mensal elevado, cada vez mais os utilizadores se queixam dos serviços prestados. No entanto, tem-se também visto que as operadoras estão empenhadas em baixar a taxa de queixas e oferecer a melhor qualidade aos seus clientes.

De acordo com dados recentes, das 32 mil reclamações registadas no semestre no sector das comunicações eletrónicas, a MEO foi alvo de 37% das reclamações, seguida da NOS com 34%, da Vodafone com 25% e da NOWO/ONI com 4%.

Já alguma vez se queixou da sua operadora?

