Provenientes da China, temos visto várias fabricantes a desenvolverem smartphones de qualidade com um preço baixo. A Vivo é mais uma nessa lista, ao apresentar agora os seus novos modelos da gama X30 que chegam com especificações bastante interessantes e câmaras de excelência!

Disponível em dois modelos, ao incluir uma variante Pro, a nova gama de smartphones da fabricante chinesa recorre a um chip Samsung com 5G e pode chegar à Europa em breve.

Muitos decerto não conhecerão a Vivo. Contudo, esta fabricante chinesa é já número dois no seu país de origem e é número três na Índia, apenas atrás da Samsung e Xiaomi. Em termos globais, já está presente no Top 10 de fabricantes de smartphones que mais vendem!

Temos assistido a uma maior presença destas fabricantes chinesas no nosso mercado. Naturalmente a Xiaomi e Huawei são as maiores figuras, mas a Vivo, realme e OPPO vieram para ficar!

De modo a continuar o seu rumo de expansão, a Vivo anunciou os seus novos smartphones. Sucessores do X27 anunciado nos primeiros meses do ano, chega agora a linha X30 com atributos de peso.

Inserido na gama média-alta do mercado, equipa com um SoC da Samsung, o Exynos 980 com 5G integrado. Acoplado ao chip, o consumidor terá 8 GB de RAM para executar praticamente todo o tipo de tarefas que se podem exigir de um smartphone!

O ecrã é de 6,44 polegadas, com tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+. A Vivo chama o seu ecrã de “XDR Display” ao conseguir alcançar um pico de 1.200 nits de brilho e 2000000:1 de contraste.

A bateria é de 4.350 mAh com carregamento rápido de 33 W, conectada obviamente a uma porta USB-C… Tendo ainda disponível um jack de 3,5 mm!

As câmaras, o grande destaque do Vivo X30

As câmaras foram a grande aposta para este smartphone, sendo o fator que diferencia o modelo normal da variante Pro. O modelo Pro tem um sensor extra na face traseira, perfazendo um total de quatro!

O Vivo X30 Pro tem um sensor periscópio – ausente no modelo normal – de 13 MP com capacidade para até 60x de zoom digital, para além de zoom ótico de 5x. A somar a este sensor, está disponível o principal com 64 MP, um telefoto com 32 MP e 50 mm de distância focal, e ainda um ultra-angular de 8 MP.

A fabricante chinesa afirma que o seu sensor telefoto é capaz de captar fotografias com qualidade digna de câmara DSLR… Isso mostra o investimento que foi feito no parâmetro fotográfico!

Não obstante, no que toca ao software, o Vivo X30 vem com a UI Funtouch OS baseada no Android 9 Pie.

Os preços, para o mercado chinês, começam nos 422,61€ – determinados numa conversão direta – para o Vivo X30 base. A variante Pro tem um preço base de 512,31€ que depois pode subir caso seja comprado o modelo de 256 GB de armazenamento interno ao invés do de 128 GB.

Será que os novos Vivo X30 terão argumentos para competir com a Xiaomi ou Huawei, as grandes figuras da China no segmento mobile? Partilhe a sua visão nos comentários!

