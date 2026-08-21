Esqueça as filas e a papelada: 6 aplicações do Governo que deveria ter instaladas no telemóvel

O Estado português quer levar cada vez mais serviços públicos para o smartphone e há seis aplicações que podem ser particularmente úteis no dia a dia. Da carteira digital às receitas médicas, passando por impostos, faturas e Segurança Social, estas são as apps que o Governo destaca.

#1 - gov.pt, a carteira onde cabem os seus documentos

A aplicação gov.pt pretende concentrar no telemóvel vários serviços públicos e, desde logo, permite ter documentos oficiais em formato digital. Entre eles estão o Cartão de Cidadão, a Carta de Condução e outros documentos, sendo possível apresentar os dados através da própria aplicação.

A app também integra funcionalidades relacionadas com a Chave Móvel Digital, autenticação através de QR Code e assinatura digital qualificada. Trata-se de uma carteira digital para a relação com o Estado, evitando ter de andar sempre com todos os documentos físicos.

#2 - SigaApp, para acabar com as idas desnecessárias ao balcão

Quando é mesmo necessário tratar de algo presencialmente, a SigaApp pode ajudar a evitar filas e deslocações em vão. A aplicação permite marcar atendimento em diferentes serviços públicos, incluindo Segurança Social, Registos e Notariado ou Autoridade para as Condições do Trabalho.

O utilizador escolhe o serviço, o local e o horário disponível e recebe a confirmação da marcação. Também é possível gerir as marcações através da aplicação.

#3 - SNS 24, a saúde sempre à mão

A SNS 24 é provavelmente uma das aplicações mais úteis para quem utiliza regularmente o Serviço Nacional de Saúde. Reúne no smartphone informação como o boletim de vacinas, receitas, alergias e requisições de exames.

Há ainda funcionalidades para registar determinadas medições de saúde, realizar teleconsultas e pedir a renovação de medicação habitual.

A aplicação funciona como uma ligação móvel aos serviços digitais do SNS, concentrando informação que anteriormente obrigava muitas vezes a recorrer a diferentes canais.

#4 - Situação Fiscal, para não perder de vista os pagamentos às Finanças

A aplicação Situação Fiscal - Pagamentos tem uma missão mais específica: ajudar o contribuinte a acompanhar as suas obrigações fiscais.

Através da aplicação é possível consultar pagamentos cujo prazo ainda está a decorrer, verificar valores em atraso, consultar o estado de reembolsos e, em determinadas situações, efetuar pagamentos.

#5 - e-Fatura, uma aplicação que ajuda no IRS

A e-Fatura está diretamente relacionada com as despesas que podem contar para efeitos de IRS. A aplicação permite consultar as faturas emitidas com o NIF do contribuinte, validar ou classificar faturas pendentes e acompanhar os benefícios acumulados.

Existe ainda uma funcionalidade particularmente prática: o registo de uma fatura através da leitura do código QR impresso no documento. Assim, em vez de deixar acumular faturas para mais tarde, é possível tratar do assunto no momento.

#6 - Segurança Social, tudo o que interessa no smartphone

Por fim, a aplicação da Segurança Social permite acompanhar diferentes informações relacionadas com prestações e pagamentos. É possível, por exemplo, consultar o valor a receber e a data prevista de pagamento de prestações como subsídio de desemprego, doença ou parentalidade.

A aplicação permite ainda aceder à caixa de mensagens da Segurança Social Direta e sincronizar eventos com o calendário do telemóvel.

Seis aplicações simplificam seis problemas

A recomendação do Governo recai sobre ferramentas que podem poupar tempo quando surge uma determinada necessidade.

De facto, quando chega aquela carta das Finanças, é preciso marcar atendimento ou surge uma dúvida sobre uma receita médica, ter a app certa no telemóvel pode fazer toda a diferença.

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