WhatsApp: prepare-se para pagar para esconder anúncios nos Estados e Canais

Apesar de sempre se motrar contra a publicidade, o WhatsApp e a Meta não resistiram. Ainda assim, e para dar uma alternativa, o WhatsApp está a trabalhar numa assinatura. Quem pagar poderá remover os anúncios dos Estados e dos Canais na Europa. Já há muita informação sobre o que ai vem.

Pagar para esconder anúncios no WhatsApp

Em meados do ano passado, o WhatsApp anunciou que iria começar a incluir publicidade em alguns países, especificamente nos Estados e nos Canais, excluindo as conversas. Estes anúncios começaram a ser testados em países como os EUA, embora ainda não na Europa. Estes são apresentados sobretudo no separador Notícias, onde se encontram os canais de comunicação do utilizador, tal como nos EUA.

A Meta parece estar prestes a implementar este tipo de anúncios em toda a Europa ao longo deste ano. No entanto, devido a questões regulamentares, a empresa irá lançar um plano de subscrição opcional. Este plano permitirá aos utilizadores remover todos estes anúncios mediante o pagamento de uma taxa.

Segundo o WABetaInfo, a mais recente versão beta para Android revela que o WhatsApp está a trabalhar num plano de subscrição para remover a publicidade do separador Notícias. A inclusão destes anúncios gerou alguma controvérsia. O WhatsApp garantiu que não aparecerão em conversas, chamadas ou grupos, e que o conteúdo das mensagens não é utilizado para as personalizar.

Por agora apenas surgirá nos Estados e Canais

A novidade agora é que a subscrição permite ocultar completamente os anúncios que aparecem, por exemplo, em Estados Patrocinados e Canais Promovidos. Oferece assim uma experiência totalmente livre de anúncios nesta secção. Prevê-se que esta opção se limite à Europa e ao Reino Unido, em conformidade com os regulamentos da UE. Estes exigem a oferta de alternativas claras: aceitar a publicidade ou pagar para a evitar.

Apesar de ainda não existir qualquer anúncio oficial, informações detectadas pelo WABetaInfo sugerem que o preço poderá rondar os 4 euros. Isto embora este valor não esteja confirmado e possa variar consoante o país. Também não se sabe se será uma subscrição independente ou parte de um plano comum para várias aplicações da Meta.

De acordo com as capturas de ecrã da versão beta, a gestão da subscrição seria feita diretamente através do Google Play. Isso permitirá ativá-la ou cancelá-la a qualquer momento, tal como acontece com outros serviços. Vale a pena esclarecer que, de momento, não existe qualquer confirmação oficial. A funcionalidade foi apenas detetada numa versão preliminar da app, portanto, tudo pode mudar ou pode nunca chegar.