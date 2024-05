O “tijolo” está de volta! Nokia 3210 chega com Bluetooth e 4G

Foi o primeiro telefone móvel de muitos e é, ainda hoje, 25 anos depois, recordado como indestrutível. Com um aspeto mais moderno, o Nokia 3210 aparece diferente: dotado de mais funcionalidades e com um aspeto saudosamente mais moderno.

A Nokia entregou ao mercado uma série de produtos que são, hoje, clássicos, tendo aproximado as pessoas do que era, outrora, tecnologicamente surpreendente. Apesar de a marca já não ter a força de há uns anos, os consumidores recordam-na, pelo sucesso que arquivou. Aliás, assina alguns dos modelos do top de telemóveis mais vendidos da história.

Agora, a HMD (Human Mobile Devices), que detém a Nokia, lançou oficialmente o 3210 redesenhado para 2024, comemorando o 25.º aniversário do dispositivo.

Originalmente lançado pela Nokia em 1999, o Nokia 3210 foi concebido por Alastair Curtis no Centro de Design da Nokia em Los Angeles. Por ter sido o primeiro telemóvel Nokia do mercado de massas com uma antena integrada, tornou-se muito desejável.

O Nokia 3210 tem um ecrã LCD TFT de 2,4 polegadas com resolução QVGA. As imagens e os vídeos que utilizam a resolução QVGA são mantidos a 320x240. Além disso, vem com uma câmara principal de 2 MP na parte de trás e com um flash LED.

Mais, o dispositivo funciona com o sistema operativo S30+ com suporte para aplicações na nuvem.

O Nokia 3210 tem um processador Unisoc T107 e 64 MB de RAM, bem como 128 MB de armazenamento, expansíveis até 32 GB, pela possibilidade de inserir cartões MicroSD.

O telemóvel foi atualizado para satisfazer requisitos modernos, tais como Bluetooth 5.0, conetividade 4G, um ecrã melhor e uma câmara de 2 MP. Além disso, a HMD introduziu um portal para fornecer informações sobre notícias, meteorologia e vídeos do YouTube Shorts.

O Nokia 3210 é mais fino e mais curto, mas também mais largo, em comparação com o seu antecessor de 1999: 123,8 x 50,5 x 16,7-22,5 mm. Até à data, foram anunciadas três cores: Grunge Black, Y2K Gold e Subba Blue.

O preço para a Europa deverá situar-se nos 80 euros.