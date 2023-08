A Samsung tem procurado melhorar a sua política de atualizações nos smartphones. Aumentou a vida útil dos seus equipamentos com estas medidas, que assim recebem as esperadas atualizações. Para uma lista de smartphones isso muda agora, ao perderem todas as atualizações no futuro.

Há vários anos que a Samsung procura bater a Google no que toca às atualizações do Android. Aumentou o número de atualizações que são oferecidas e que trazem novidades para os utilizadores destes smartphones. A lista abaixo vem contrariar este cenário, ao perderem o acesso às atualizações futuras.

Galaxy S10, S10+ e S10e

Galay X Cover 4S

Galaxy A80

Galaxy A40

Galaxy A10

Galaxy A30

Galaxy A50

Galaxy Tab A10.1 (2019)

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Como se pode observar na lista, estes smartphones e tablets já têm alguns anos no mercado e chegam assim ao seu fim de vida nesta área. A marca remove assim o acesso às atualizações de segurança, a que estes tinham ainda direito e que corrigiam todos os problemas recentes descobertos.

Esta é uma lista oficial, ainda que não tenha sido reportada pela própria Samsung. Surge pela remoção destes equipamentos da lista de equipamentos ainda suportados pela marca e que vão ter acesso às próximas atualizações do Android, quer sejam do próprio sistema ou apenas de segurança.

Claro que, e olhando ao passado recente, a Samsung ainda pode criar correções para estes smartphones e tablets. Já o fez no passado recente, para dar resposta a situações pontuais e que tinham um grau de importância elevado e que necessitavam ser tratados com urgência.

Esta é uma situação inevitável e que, na verdade, já se esperava há algum tempo. Mesmo com todas as mudanças aplicadas, é inevitável que a chegada de atualizações chegue ao fim. A Samsung tenta alargar estes tempos, mas há situações em que isso é impossível.