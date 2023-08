Atirar lixo pelo vidro do carro dá multa até 300 euros…

Sabia que atirar objetos pela janela do carro pode dar multa que pode chegar aos 300 euros? É verdade, saiba o que diz o código da estrada relativamente a esta questão.

Multas para quem atirar objetos para o exterior do carro

De acordo com o Código da Estrada, atirar objetos pela janela para o exterior do carro constitui uma multa. Segundo o artigo 79.º - Poluição do solo e do ar:

1 - É proibido o trânsito de veículos a motor que emitam fumos ou gases em quantidade superior à fixada em regulamento ou que derramem óleo ou quaisquer outras substâncias.

2 - É proibido ao condutor e passageiros atirar quaisquer objetos para o exterior do veículo.

3 - Quem infringir o disposto no n.º 1 é sancionado com coima de (euro) 120 a (euro) 600.

4 - Quem infringir o disposto no n.º 2 é sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.

Uma das situações mais comuns é o facto dos fumadores atirarem pela janela as beatas do cigarro. A GNR alertou tais incumpridores que os carros têm cinzeiros para depositar os cigarros e beatas.

Além do facto de ser proibido, o facto dos condutores atirarem lixo para a via de circulação e bermas pode causar acidentes e no caso dos cigarros pode até dar início a incêndios.