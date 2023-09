Acha que paga muito de seguro do carro? Pode ser por causa disto…

O seguro automóvel é obrigatório por lei, na modalidade de responsabilidade civil. Face a tudo o que se vive hoje, é sempre importante poupar uns trocos, garantindo que se mantenha um elevado nível de proteção. Saiba que fatores influenciam o preço do seguro do seu carro.

Como sabemos, os seguros não são iguais e isso nota-se no preço. Os seguros têm franquias e coberturas diferentes e isso faz toda a diferença no valor final. No entanto, há fatores que contribuem para o preço do seguro do carro. De acordo com o ACP, o preço de um seguro para o carro pode ser influenciado por:

CONDUTOR

O preço do seguro do carro aumenta consoante as características do condutor:

Número e gravidade de acidentes É um dos fatores que mais influencia o preço do seguro do carro. Quanto maior o número de acidentes em que o condutor tenha sido responsável, maior a quantia a pagar.

Anos de carta Um condutor com menos experiência de condução tem mais probabilidades de causar acidentes. É por isso que o seguro de um recém-encartado tende a ser mais caro.

Idade do condutor Ser jovem não é uma vantagem ao contratar um seguro automóvel. Isto porque, os condutores com menos de 25 anos e com carta há menos de 5 têm mais probabilidades de terem acidentes. Logo, o preço do seguro do carro vai ser mais elevado para estes condutores. Se ao longo da vida se vai tendo descontos (dependendo se teve acidentes), a partir dos 70 anos, o caso muda de figura. É a partir desta idade que os reflexos, condições físicas e visão contribuem para a maior probabilidade de acidentes. Assim, o preço do seguro pode ser mais elevado a partir desta idade.

Local onde se conduz Sabia que morar numa cidade com mais tráfego tem consequências no preço do seguro do carro? Numa localização com mais trânsito a probabilidade de ocorrerem sinistros aumenta, bem como acidentes, vandalismo ou assaltos. Com riscos acrescidos, as seguradoras cobram mais.



AUTOMÓVEL

As características do automóvel também têm impacto no preço:

Tipo de automóvel O preço da viatura, a sua potência e cilindrada têm influência no preço do seguro do carro.

Ano de matrícula do carro

E são estes alguns dos fatores que podem influenciar o valor final do seguro. Antes de fechar com uma seguradora, consulte sempre outras e compare os preços e também o que o seguro cobre.