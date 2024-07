WhatsApp passa a dar destaque aos seus favoritos nas conversas e chamadas

Mais que conversa e chamadas, o WhatsApp tem melhorado a sua interface para ser mais simples e intuitiva de usar. Os utilizadores agradecem estas mudanças e adotam tudo o que é apresentado. A mais recente alteração veio trazer um destaque especial aos favoritos nas conversas e chamadas. Esta é uma mudança importante para o WhatsApp.

Depois de vários meses em testes, o WhatsApp trará para a interface das suas apps mais uma novidade. De agora em diante passa a haver uma área dedicada aos contactos e às conversas favoritas. Esta será alargada também às chamadas, com uma opção de filtragem associada.

Assim, os utilizadores escusam de pesquisar e procurar as suas conversas e contactos favoritos. Tudo estará agrupado num ponto único e que será de fácil acesso, para ser simples e rápido ter acesso. Mais uma vez, a interface fica mais simples e intuitiva.

Focar nos favoritos de cada utilizador acabou de se tornar muito mais fácil no WhatsApp. A partir de agora, este grupo restrito estará acessível na parte superior do separador Chamadas. Também será possível aplicar esse filtro nas conversas de cada utilizador.

Estes filtros vão começar a ser implementados de imediato e vão estar disponíveis para todos nas próximas semanas. As diferentes versões do WhatsApp vão ser atualizadas com esta novidade e que assim poderá ser usada assim que estiver presente na app.

Quer seja um grupo de família ou dos melhores amigos, os "favoritos" vão ser iguais entre conversas e chamadas. Assim, os utilizadores também vão poder entrar em contacto diretamente no separador Chamadas. Para adicionar aos "favoritos":

No ecrã de conversas, selecione o filtro "favoritos" e, em seguida, selecione entre os contactos ou grupos presentes.

No separador Chamadas, toque em "Adicionar favorito" e selecione entre os contactos ou grupos.

Em alternativa, faça a gestão dos "favoritos" nas definições ao aceder a Definições > Favoritos > Adicionar aos favoritos. Pode reordenar os favoritos em qualquer altura.

Com esta novidade o WhatsApp consegue mais uma vez criar uma funcionalidade que é útil e que os utilizadores vão adotar. Ao permitir este filtro e estes favoritos, todos os contactos principais e os grupos vão estar mais próximos e mais acessíveis rapidamente.