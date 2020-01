A Apple sempre se focou em manter os dados dos seus utilizadores protegidos. Para isso aplica nos seus equipamentos medidas simples, mas muito eficazes, que cifram os dados e os mantêm longe de olhares alheios.

Nas guerras que tem travado com o FBI, tem-se mantido intransigente e sem abrir mão deste ponto. Uma nova informação vem trazer algumas dúvidas, e revela que a pressão do FBI poderá ter levado a Apple a desistir da encriptação do iCloud.

Os backups do iCloud estão seguros?

Mesmo com a segurança que a Apple tem nos seus equipamentos, a verdade é que esta empresa não o faz de forma total no iCloud. Os dados ali armazenados estão cifrados, mas as chaves necessárias estão na posse da empresa e do utilizador.

Sempre que as agências de segurança necessitam, com autorização dos tribunais, os dados são fornecidos. Esta postura tem gerado críticas de entidades como a Electronic Frontier Foundation, mas a Apple argumenta que serve para ajudar os utilizadores.

Apple vergou à pressão do FBI

Informações agora relatadas pela Reuters referem que a Apple terá desistido da encriptação das cópias de segurança alojadas no iCloud depois de a empresa ter revelado esses planos ao FBI. Uma fonte interna referiu que “eles decidiram que não iriam provocar o urso novamente“.

Este processo decorreu depois de todas as questões que surgiram com o pedido de desbloqueio do iPhone do atirador de San Bernardino. No entanto, não ficou claro que esta tenha sido a razão principal para tal decisão. Há, contudo, declarações que revelam que houve preocupações com a perda de acesso aos dados.

Encriptação destas cópias de segurança é segura?

Importa notar que parte dos dados dos backups alojados no iCloud estão protegidos. O iCloud Keychain, passwords de rede, dados de saúde, informação de pagamentos e outros estão cifrados de forma segura. A Apple explica de forma detalhada este processo no seu site.

Claro que outros dados pessoais presentes nesses backups têm cifras aplicadas, mas podem ser eventualmente acedidos pelos funcionários da Apple ou por qualquer outro que tenha as chaves. Isto acontece tanto em trânsito como no armazenamento.

Ainda ninguém quis comentar esta situação

Quem pretender ficar de fora destas cópias de segurança tem uma simples forma de o conseguir. Precisa apenas de desligar os backups para o iCloud de forma total e passar a usar sobretudo as cópias locais no macOS ou no PC.

A Apple tem estado novamente debaixo de fogo com mais um pedido feito pelo FBI para aceder a outro iPhone. Voltou a negar e parece ter conseguido assim escapar a novos problemas. No entanto, esta informação revelada agora deixa dúvidas aos utilizadores sobre as suas políticas de proteção.