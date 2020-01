Chegou finalmente o dark mode ao WhatsApp! Pode testar já

Há meses que os utilizadores do WhatsApp esperavam uma novidade de peso. Falamos do dark mode, que estava em desenvolvimento de forma lenta. As novidades surgiram, mas apenas em privado.

Tudo apontava para que fosse apenas uma questão de tempo até que surgisse a versão final, com todas as melhorias esperadas. A espera terminou agora e o modo escuro está finalmente disponível. Ainda não é para todos, mas pode ser já usado!

Todas as semanas a equipa de programadores do WhatsApp levantava o véu sobre o dark mode da sua app. Depois de algum tempo de espera, o dark mode chegou finalmente na mais recente versão beta da app do WhatsApp para Android.

Assim, e quem estiver com esta versão, encontra uma nova opção na área de conta, nas definições. Aqui tem agora a opção Tema, onde pode alternar para o tão esperado Escuro.

Ao ser escolhida esta opção tudo é alterado e passa a usar o tema escuro, ficando toda a interface alterada.

Como referimos, esta novidade está apenas disponível para os utilizadores que usam a versão beta da app para o Android. Quem quiser testar pode aceder aqui. Espera-se que em algumas semanas surja finalmente a versão final, com esta novidade totalmente incorporada.

Este é um passo importante para o WhatsApp. Finalmente, depois de vários meses de espera, o Dark Mode está finalmente disponível e com todas as suas otimizações. São apenas melhorias visuais, que permitem uma utilização diferente deste excelente serviço de mensagens.

O WhatsApp é um dos serviços de comunicação mais usados do mundo. Tal reflete-se em vários aspetos, nomeadamente no número de downloads que a sua app tem. Recentemente o Android, estabeleceu-se um novo recorde!