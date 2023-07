Atenção, utilizadores Android! Estas apps estão a enviar fotografias e outros dados para a China

Apesar das promessas de controlo de segurança, cabe ao utilizador manter os olhos bem abertos, atento a irregularidades e a possíveis mensagens, aplicações, e-mails (etc) maliciosos. Caso seja utilizador Android, saiba que há aplicações que podem estar a enviar os seus dados para a China.

À partida, a Google assegura que a sua Play Store é um espaço de confiança para descarregar as mais variadas aplicações para Android. Apesar de não ser tão criteriosa quanto a Apple, tenta que as ofertas expostas na sua loja sejam seguras e não ponham em causa a privacidade dos utilizadores.

Contudo, há exceções e, enquanto potencial lesado, convém estar a par da possibilidade de poder ter a segurança dos seus dados comprometida. Afinal, já sabemos que existem aplicações que, de forma sorrateira, integram o catálogo de ofertas das lojas de aplicações com o único objetivo de prejudicar o utilizador.

Atenção a estas apps no Android...

A empresa de segurança cibernética, Pradeo, apontou a File Recovery & Data Recovery e a File Manager como maliciosas. Conforme partilhou, as plataformas parecem ser de gestão de ficheiros, mas são, na verdade, spyware, que envia informações do utilizador para servidores baseados na China.

As aplicações pertencem ao mesmo programador e já foram descarregadas 1,5 milhões de vezes.

A Pradeo descobriu que, contrariamente ao que alegam, as aplicações recolhem dados como:

Contactos guardados no dispositivo;

Contactos de e-mail e das redes sociais;

Imagens, áudios e vídeos guardados na aplicação;

Localização do utilizador em tempo real;

Código do país;

Nome do fornecedor de rede;

Número da versão do sistema operativo;

Modelo do dispositivo.

A recolha da maioria destes dados não tem qualquer pertinência, considerando que as aplicações se destinam a gestão de ficheiros e recuperação de dados. Além disso, nenhuma pede autorização para a sua recolha.

De acordo com um relatório da Bleeping Computer, as aplicações foram removidas do Google Play, recentemente. Contudo, caso ainda as tenha no seu smartphone, elimine-as e mantenha-se atento.