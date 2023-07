Rumor revela que o iPhone 15 Pro pode chegar numa nova cor

A Apple prima pelas novidades anuais e, sem exceção, as expectativas são sempre elevadas. Sabemos que o iPhone 15 Pro chegará, em breve, e um rumor diz que poderá vir numa nova cor.

Se as propostas de cor que a Apple apresenta para os seus smartphones não lhe são suficientes, saiba que é possível que, com a chegada do iPhone 15, o leque de personalização seja alargado.

Como já é apanágio, os leakers não deixam escapar as possíveis novidades, pelo que é comum descobri-las com antecedência - ainda que sem certeza de que chegarão, efetivamente. Desta vez, o rumor partiu do @URedditor, que revelou que o iPhone 15 Pro poderá chegar em azul escuro.

De acordo com informações recebidas pela MacRumors, diretamente do leaker, o iPhone 15 Pro chegará num novo material de titânio, num tom azul com acabamento mais polido - diferente do aço inoxidável que a Apple já utilizou, anteriormente. Aparentemente, será um azul semelhante ao que a marca utilizou para o iPhone 12 Pro, ainda que mais escuro e mais acinzentado.

Atualmente, espera-se que a Apple lance o iPhone 15 Pro em prateado, cinza e preto espacial, cinza titânio mais claro, e agora azul escuro. Também houve rumores sobre uma nova cor vermelha escura, mas o @URedditor não viu evidências que os corroborassem.