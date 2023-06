Esqueceu-se do código de acesso ao iPhone? Saiba como o pode desbloquear sem senha

O smartphone tem hoje todas as nossas informações pessoais e por isso o acesso é crucial para o dia a dia. Mas nunca lhe aconteceu ter problemas com o acesso ao smartphone e não conseguir aceder-lhe de maneira nenhuma? O iPhone é bastante seguro e existem mecanismos que permitem aceder-lhe sem uma palavra de acesso. Conheça algumas soluções para desbloquear o iPhone sem senha.

O problema de acesso ao iPhone não será algo muito comum, mas um esquecimento pode sempre acontecer e para problemas do momento, há que haver soluções rápidas. Neste artigo vamos deixar algumas soluções que o vão ajudar a desbloquear o iPhone sem código de forma rápida, com soluções da própria Apple e de terceiros.

Como desbloquear o iPhone sem código?

Como desbloquear o iPhone sem código via Modo de Recuperação

Caso se tenha esquecido do código do iPhone, a Apple sugere desde logo colocar o iPhone em modo de recuperação para que possa apagá-lo e configurá-lo novamente.

Se introduzir o código errado no ecrã bloqueado do iPhone demasiadas vezes, será apresentada uma mensagem a indicar que o iPhone está desativado. Se não se lembrar do código quando tentar novamente, utilize um computador para colocar o iPhone em modo de recuperação. O modo de recuperação permite apagar o iPhone, o que lhe permite configurá-lo novamente.

Depois de apagar o iPhone, pode restaurar os dados e definições a partir de uma cópia de segurança. Se não tiver efetuado uma cópia de segurança do iPhone, pode configurá-lo como novo dispositivo e, em seguida, descarregar os dados que tem no iCloud.

Desbloquear o iPhone sem código através do iTunes

Para voltar a ter acesso ao seu iPhone, poderá também recorrer ao iTunes. Desta forma, deverá ter o iTunes instalado no PC ou no Mac e ligar o iPhone por cabo. Depois, na lista de dispositivos, basta selecionar o iPhone a que pretende aceder e selecionar a opção para "Restaurar iPhone".

Se você não tiver um backup sem senha, será preciso restaurar o iPhone do zero, apagando tudo o que tem.

Recorrer à app Encontrar para desbloquear o iPhone sem código de acesso

A recuperação do seu iPhone pode também ser feita facilmente se utilizar a app Encontrar. Uma vez mais, se não tiver backup feito, poderá perder tudo o que tem no iPhone, mas voltará a ter acesso ao dispositivo.

Basicamente, de forma remota, vai conseguir apagar qualquer dispositivo da Apple, para que ninguém possa ter acesso aos seus dados. Contudo, dentro de casa, poderá ser a solução para voltar a ter o seu iPhone de volta, sem o código de acesso.

Desbloquear o iPhone sem código através do PassFab iPhone Unlocker

Todas as opções que a Apple oferece para voltar a ter acesso ao seu iPhone sem o código de acesso, passam por apagar tudo o que tem no iPhone e começar a configurá-lo do zero... ou pelo menos a partir do que tiver de backup. O software PassFab iPhone Unlocker, acaba por permitir dar acesso ao smartphone sem código, de uma forma muito mais rápida e simples.

Depois de instalar o PassFab iPhone Unlocker no computador Windows ou Mac, terá que abrir a aplicação e ligar por cabo, o iPhone ao computador.

É depois necessário fazer o download do firmware do iOS para o dispositivo correspondente e, finalmente, avançar o processo para remover a senha de acesso ao iPhone com sucesso. Tão simples e rápido quanto isto.

Além de ser compatível com o iPhone, o utilizador também pode recorrer a este software para aceder ao iPad e iPod Touch. Servirá para resolver o problema de quem se esqueceu do código de acesso e ultrapassou o limite de tentativas; para aquelas pessoas que partilham os smartphones com os filhos e eles acabam por alterar a forma de acesso, mas depois já não se lembram qual foi.

O PassFab iPhone Unlocker é eficaz para quem tem um código de acesso de 4 ou 6 números, ou para quem tem Face ID ou Touch ID, como formas de desbloqueio seguro do smartphone.

Tal como já referido, qualquer um destes métodos vai fazer com que perca os dados do seu iPhone, para lhe voltar a ter acesso, portanto, o ideal é ter sempre uma cópia de segurança, para poder restaurar tudo a qualquer momento.