iOS 17 pode identificar luzes de aviso no seu carro

O iOS 17 inclui algumas grandes melhorias no Visual Look Up, ou, em português, Procura visual. Esta funcionalidade tem como missão identificar coisas nas fotografias que o utilizador capta e mostra mais informações sobre essas mesmas coisas. Apesar de ter já saído no iOS 15, esta funcionalidade ainda não está disponível em Portugal. Como parte do iOS 17, a Procura visual foi expandida para reconhecer alguns dos símbolos mais comuns no painel de instrumentos do seu automóvel.

Cada vez os smartphones estão mais úteis, mais inteligentes e com mais funcionalidades que podem ser muito úteis nas pequenas e nas grandes situações com que nos deparamos no dia a dia. Com o iPhone nas mãos, podemos facilmente traduzir um texto mostrado num idioma que desconhecemos, podemos retirar o texto de dentro de uma imagem, podemos mesmo apontar o equipamento e saber mais detalhes sobre o alvo da nossa câmara.

Facilmente identificamos objetos, um animal, uma planta, pessoas e agora até mesmo os sinais de alerta que podem ser mostrados no quadrante do nosso automóvel.

O iOS 17 pode informar mais sobre as luzes de aviso do seu carro

No site de pré-visualização do iOS 17 (em inglês), a Apple apresenta algumas melhorias para o Visual Look Up (Procura visual) que chegarão este ano:

Encontre receitas para pratos semelhantes a partir de uma foto;

Descubra mais sobre um destaque. Quando recorta um objeto de uma fotografia, pode procurar informações relacionadas a partir do menu;

Procura visual nos vídeos. Pare o vídeo em qualquer momento e toque no botão de informações para procurar um objeto.

O que a Apple não menciona, no entanto, é a expansão da Procura visual para reconhecer símbolos de carros graças ao iOS 17.

Esta alteração foi detetada por utilizadores no Reddit, no início deste mês.

Algumas pessoas, que tiveram acesso a esta funcionalidade e a testaram, referiram que já se obtém um resultado impressionante. A Procura visual pode identificar vários símbolos e ícones na mesma imagem. Se o utilizador apontar o iPhone, fotografar o seu quadrante do carro e fotografar, a Procura visual irá identificar cada sinal luminoso e referir o que significa quando esse sinal está ativo no painel.

Depois da Procura visual identificar os símbolos na fotografia, o iOS 17 fornece ligações rápidas para saber mais sobre cada símbolo no Safari. Diretamente na aplicação Fotografias, é apresentado o nome do ícone e uma breve descrição do seu significado.

A funcionalidade de símbolos automáticos do iOS 17 é capaz de reconhecer uma vasta gama de símbolos. Isto inclui luzes de aviso do painel de instrumentos, símbolos para controlo da climatização, opções de faróis, descongelamento e muito mais.

Saiba mais sobre a Procura visual Utilizar a Procura visual para identificar plantas, raças de cães e mais Selecione uma fotografia. Em apps como as Notas, Mail ou Mensagens, mantenha premida uma imagem para a selecionar. Toque no botão Informação . Se utilizar o Safari, toque em Procurar no menu de opções. Toque no ícone que aparece na fotografia ou abaixo da fotografia. Por exemplo, poderá ver um ícone de uma pata para animais de estimação e outros animais ou o ícone de uma folha para plantas e flores. Depois de a Procura visual fornecer resultados da Referência de Siri e da Internet, toque para saber mais. Se o botão Informação não tiver uma estrela , a Procura visual ainda não está disponível nessa fotografia.

Para aceder à Procura visual, utilize a aplicação Fotografias no iPhone e toque numa imagem. Se o iOS 17 tiver identificado símbolos, verá um ícone especial na barra de ferramentas inferior. No caso dos símbolos de automóveis, este ícone será semelhante a um volante. Também pode tocar no ícone "i", se o símbolo do volante não aparecer automaticamente.

Esta é uma adição muito útil para os utilizadores do iOS 17, especialmente para as pessoas que conduzem há pouco tempo e não têm muita experiência.

O iOS 17 está atualmente na sua segunda versão beta para programadores, com uma versão beta pública a chegar em julho. O iOS 17 será lançado para todos em setembro.