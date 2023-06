A luta entre o Android e o iOS dura há muitos anos, sem que um consiga dominar o outro. Se há áreas onde o Android está no topo, em outras é o iOS que domina. Um novo estudo veio abordar a questão da usabilidade dentro dos 2 sistemas. O resultado é um domínio do Android sob o iOS.

Ainda que tenham muitos elementos similares, tanto o Android como o iOS têm personalidades próprias e caraterísticas únicas. Em qualquer dos sistemas a usabilidade é uma preocupação constantes uma das razões para os utilizadores fazerem as suas escolhas.

Um estudo recente da Green Smartphones procurou determinar qual dos dois sistemas tem melhor usabilidade. O relatório analisou os dados do mecanismo de pesquisa, avaliando o número de vezes que os utilizadores de ambos os sistemas procuraram ajuda com operações básicas, como gravar o ecrã, captar imagens ou partilhar a localização.

Os resultados indicaram que os utilizadores do iPhone procuraram ajuda nessas funções básicas cerca de 358.000 vezes por mês, 58% a mais do que no Android. A maior discrepância foi observada na pesquisa por "como apagar todo o conteúdo e configurações". Neste caso, no iOS pesquisaram seis vezes mais vezes do que os utilizadores do Android.

Em média, foram 226.000 pesquisas mensais feitas por utilizadores do Android para obter ajuda em tarefas básicas contra 358.000 para utilizadores do iOS. Isso reflete-se depois numa diferença de 58,41%. Isso acontece mesmo com uma base de utilizadores que é próxima, pelo menos nos EUA onde o estudo aconteceu.

Este estudo foi baseado na análise do volume de pesquisas do Google nos Estados Unidos nos últimos 12 meses. Para manter a coerência e a geração de valores comparáveis entre si, foi usado o mesmo formato de palavra-chave para ambos os sistemas operativos.

Embora o debate entre o Android e iOS tenha já muitos anos nunca se vai chegar a uma conclusão. Os argumentos são claro e baseiam-se na flexibilidade e personalização do Android contra a velocidade e segurança do iOS. Com este estudo fica mais visível que o Android pode ser mais fácil de usar para o utilizador médio.