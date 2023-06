Google News foi bloqueado e passou a estar indisponível na Rússia

A guerra na Ucrânia tem trazido problemas para os fornecedores de serviços na Internet. A Rússia tem optado por bloquear muitas propostas ao longo do tempo, controlando a forma como os cidadãos têm acesso à informação. O mais recente a ser bloqueado foi o Google News.

O dia de ontem ficou marcado por mais um volte face na guerra da Ucrânia. As forças militares do Grupo Wagner tomaram uma posição clara contra a Rússia, procurando assim mudar o rumo da guerra e procurando o que se pensa ser uma medida para destituir presidente Vladimir Putin.

Como resultado desta mudança, as autoridades da Rússia tomaram mais uma medida para controlar a informação. Do que está a ser relatado, os fornecedores de acesso à Internet no país começaram a bloquear o acesso ao Google News.

Não existe ainda informações se esta é uma medida exigida pelo regulador de telecomunicações do país, Roskomnadzor. A verdade é que muitos ISPs estão a bloquear o acesso a este site, tal como o fizeram para outros serviços no passado, para controlar o acesso à informação.

⚠️ Confirmed: Metrics show that the Google News aggregator platform has become unavailable for many users in #Russia; the incident comes amid heightened tensions between the Wagner paramilitary group and Moscow pic.twitter.com/wXyzM0M79k — NetBlocks (@netblocks) June 23, 2023

Esta é uma nova ação que está em linha com o que este regulador já tinha ordenado no passado. Desde o início da guerra com a Ucrânia, outros serviços com o Facebook, Instagram, Twitter e muitos outros viram o acesso ser controlado no território da Rússia.

A Google, entretanto, ainda não reagiu a este bloqueio e nem sequer o confirmou. Espera-se que a gigante das pesquisas procure encontrar medidas que tentem contornar o bloqueio e assim permitir acesso a todos os cidadãos na Rússia a este serviço.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, no ano passado, muitas empresas de tecnologia ocidentais saíram do país ou viram seus serviços bloqueados pela Roskomnadzor. O país de Putin procura desta forma controlar e limitar toda a informação a que estes têm acesso.