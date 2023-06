O OPPO Find N2 Flip mostrou como esta marca consegue apostar nos smartphones dobráveis e criar uma proposta muito interessante. Faz concorrência a outras propostas e ombreia neste campo. Agora, surgiram as primeiras imagens do seu sucessor, o OPPO Find N3 Flip.

Espera-se que a OPPO coloque em breve no mercado uma nova proposta no campo dos smartphones dobráveis. Este quer seguir o sucesso do modelo anterior e oferecer uma alternativa a modelos muito mais caros e que são desejados por todos.

Este novo modelo deverá manter muita da filosofia da proposta que está ainda no mercado e que os consumidores parecem gostar. Fala-se que o seu design não deverá ser alterado de forma significativa e que será muito próximo do que terá o OnePlus Fold.

A primeira imagem do novo Find N3 Flip surgiu agora, ainda que não seja oficial e apresentada pela OPPO. Resulta dos planos preparados para a sua construção e é da baseada no protótipo EVT de um estágio inicial. Ainda assim, permite ver tudo o que deverá surgir no novo modelo.

Nesta imagem podemos ver o mesmo design dobrável em concha e um grande ecrã esterno. Tem bordas arredondadas com as marcas OPPO e Hasselblad na parte inferior traseira. A principal diferença aqui é que existem três câmaras traseiras em oposição à configuração de câmara dupla do OPPO Find N2 Flip.

A configuração da câmara no OPPO Find N3 Flip é a mesma do recém-lançado OPPO Reno 10 Pro. Assim, contará com uma câmara principal Sony IMX890 de 50MP com OIS e uma abertura f/1.8, uma lente ultra grande angular de 8MP e uma lente telefoto de 32MP. Quanto ao restante das especificações, devem ser as mesmas do OPPO Find N2 Flip.

Ainda que possa surgir em breve, por agora não se conhecem os planos da OPPO para o Find N3 Flip. Quanto ao preço, e de forma natural, este ainda não é conhecido, devendo ficar próximo do que a marca vende hoje o modelo atual.