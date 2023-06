YouTube está a testar a oferta de jogos online na plataforma

Os jogos são um dos setores que mais atraem os utilizadores e estão presentes não só em consolas, como também nos nossos telefones e em mais um sem fim de plataformas. E as mais recentes informações indicam que o YouTube também está a testar uma forma de oferecer jogos online no seu serviço.

YouTube pode ter jogos online em breve

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, citando a notícia avançada pelo Wall Street Journal nesta sexta-feira (23), o YouTube está a testar internamente um produto para ter jogos online. Os detalhes foram referidos num e-mail enviado pela empresa da Google aos seus funcionários.

Segundo o que foi referido, a empresa convidou os seus funcionários para que estes começassem a testar o novo produto do YouTube designado "Playables". E é ainda indicado que os jogos que estão disponíveis para esses mesmos testes incluem títulos como o arcade Stack Bounce.

Tudo indica que os jogos vão poder ser jogados diretamente no YouTube através dos browsers ou por via de dispositivos que executem os sistemas operativos Android da Google ou o iOS da Apple. Segundo a notícia, um porta-voz do YouTube afirmou que os jogos já são um foco da plataforma há algum tempo e adianta que a empresa está a experimentar e testar novos recursos e que não tem "nada a anunciar no momento".

O relatório do WSJ diz que hospedar jogos online no serviço de vídeo, que já é popular para a transmissão de jogos e alguns ao vivo, faz parte do esforço do CEO Neal Mohan em apostar em novas áreas de crescimento através de uma desaceleração nos gastos com publicidade. Contando que o YouTube tem milhões de utilizadores espalhados por todo o mundo e que uma grande fatia são adeptos do mundo gaming, possivelmente a inclusão de jogos online na plataforma será uma aposta ganha.