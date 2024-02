Notion poderá ser uma alternativa ao Gmail e ao Google Drive, depois desta aquisição

O Notion poderá ser em breve uma alternativa ao Gmail e ao Google Drive após a compra da Skiff, uma startup que, para além de oferecer alguns serviços já disponibilizados pela empresa sediada em São Francisco, como um calendário e um gestor de documentos, tem um cliente de e-mail e uma plataforma de armazenamento de ficheiros na nuvem.

Estes são apenas dois dos serviços que o Notion ainda não tem disponíveis, já que o software de gestão permite aos utilizadores utilizar um calendário como alternativa ao Google Calendar desde o início de 2024, depois de ter adquirido a Cron em junho de 2022.

Agora, embora a empresa ainda não tenha confirmado isso, é altamente provável que, após a aquisição da Skiff, a empresa lance o seu próprio cliente de e-mail cifrado de ponta a ponta para competir com o Gmail, bem como um gestor de armazenamento de ficheiros baseado em nuvem para servir como uma alternativa ao Google Drive.

É provável que ambos os serviços sejam integrados no Notion, tal como a plataforma de calendário. Não há detalhes sobre o montante pelo qual o Notion comprou a Skiff, embora no seu blog a empresa tenha confirmado que a equipa da startup, que começou por criar uma alternativa ao Google Docs, passará a fazer parte da equipa do Notion.

Skiff: startup que o Notion adquiriu

A Skiff foi fundada em 2020 por Andrew Milich e Jason Ginsberg, que conseguiram levantar até 14,2 milhões de dólares em duas rodadas de financiamento. Os investidores incluem empresas como a Sequoia Capital, bem como John Hennessy, o atual presidente da Alphabet, e Jerry Yang, ex-CEO do Yahoo.

Os serviços oferecidos pela Skiff destacam-se pela sua simplicidade e, sobretudo, pela sua privacidade, uma vez que todas as suas plataformas têm encriptação de ponta a ponta. O Notion esteve sempre atento à Skiff, como confirmou Akshay Kothari, diretor de operações da empresa.

Curiosamente, Akshay também reparou que a sede da Skiff era no mesmo sítio onde o Notion tinha originalmente os seus escritórios.

